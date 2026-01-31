Elif Koca'nın Başarılı Manda Yetiştiriciliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Elif Koca'nın Başarılı Manda Yetiştiriciliği

Elif Koca\'nın Başarılı Manda Yetiştiriciliği
31.01.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da Elif Koca, devlet desteğiyle manda sayısını 5'ten 20'ye çıkararak aile ekonomisine katkı sağladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 yıl önce hayvancılığa başlayan 37 yaşındaki Elif Koca, devlet desteğiyle manda sayısını 20'ye çıkardı.

Eşi ve 3 çocuğuyla Gürdere köyünde yaşayan Koca, ekonomik gelir elde etmek, ailesinin süt ve peynir ihtiyacını karşılamak için hayvancılık yapmaya karar verdi.

Bu kapsamda, 2018'de İl Özel İdaresi tarafından bölgede yürütülen "Manda Yetiştiriciliği Projesi"ne başvuran Koca'ya 5 manda desteği sağlandı.

Köyündeki işletmede 8 yıldır hayvancılık yapan kadın girişimci, manda sayısını 20'ye çıkardı.

Kış aylarında ağır hava şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını aksatmayan Koca, üretimden elde ettiği sütü yoğurt ve peynire dönüştürerek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

"Her kadına bu işi tavsiye ediyorum"

Koca, AA muhabirine, devlet desteği sayesinde hayvan sahibi olduğunu söyledi.

Yaptığı işle çevresindeki kadınlara ilham verdiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Projem kabul edildi ve bana 5 manda verildi. Şu an 20 mandaya çıkardım. Bu işi çok seviyorum. Bütün kadınlara da tavsiye ediyorum. Manda çok karlı olan bir yetiştiricilik. Hem sütü hem yoğurdu hem de peyniri çok güzel. Sabah evden çıkıp ahıra geliyoruz. Önce ahırı temizliyorum, hayvanlara su veriyorum. Sonra sağım yapıyorum. Elde ettiğimiz sütü, yoğurt, kaymak ve peynir haline getiriyorum. Yoğurdu, peyniri ve sütü satarak aile bütçeme katkıda bulunuyorum."

Desteklerden dolayı yetkililere teşekkür eden Koca, "Her kadına bu işi tavsiye ediyorum. Devletimiz her türlü desteği sağlıyor. Mandalara yazın bakmak daha kolay. Yazın yaylada oluyorlar. Kışın ise sürekli ahırdalar ve bakımı zorlaşıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yüksekova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elif Koca'nın Başarılı Manda Yetiştiriciliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

11:47
Galatasaray’da neler oluyor ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu
Galatasaray'da neler oluyor? ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
11:39
Fenerbahçe Divan Kurulu’na damga vuran kare
Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 11:55:54. #7.11#
SON DAKİKA: Elif Koca'nın Başarılı Manda Yetiştiriciliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.