Kamp yapan Elif Kumal sırra kadem bastı! Sevgilisiyle tartışmış

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kamp yapan 33 yaşındaki Elif Kumal'dan 2 gündür haber alınamadığı bildirildi. Kayıp ihbarının ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

TARTIŞMA SONRASI KAMP ALANINDAN AYRILDI

Edinilen bilgilere göre Elif Kumal'ın, kamp sırasında sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından gece geç saatlerde kendi aracıyla kamp alanından ayrıldığı öğrenildi. Ancak Kumal'dan ayrılığın ardından bir daha haber alınamadı.

GÜVENLİK KAMERALARINDA İZ YOK

Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, Elif Kumal'ın kullandığı aracın ne Erdek yönüne ne de Bandırma yönüne giriş yaptığına dair herhangi bir görüntüye rastlanmadığı belirtildi. Bu durum üzerine ekipler arama çalışmalarını genişletti.

DRONE VE KÖPEKLERLE ARAMA BAŞLATILDI

Jandarma, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin bölgede geniş çaplı çalışma yürüttüğü aktarıldı. Aramalarda drone ve özel eğitimli köpeklerin kullanıldığı, bölgeyi iyi bilen off-road gruplarının da çalışmalara destek verdiği öğrenildi. Yukarıyapıcı Göleti çevresi ile ormanlık alanların karış karış tarandığı, şu ana kadar Elif Kumal'a ya da aracına ait herhangi bir ize ulaşılamadığı kaydedildi.

YETKİLİLERDEN "BİLGİ VERİN" ÇAĞRISI

Yetkililer, Elif Kumal'ı gören, aracına rastlayan ya da konuyla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşların vakit kaybetmeden güvenlik güçleriyle iletişime geçmelerini istedi.