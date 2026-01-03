Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil

Haberin Videosunu İzleyin
Elif\'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil
03.01.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Elif\'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil
Haber Videosu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaparken erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra sırra kadem basan Elif Kumal'ı arama çalışmaları devam ederken, Kaymakam Hasan Göç son durum hakkında bilgi verdi. Göç, "Arkadaşlarımız en derin yerlere kadar indiler, çıktılar. Yine sonuç alınamadı. Helikopterimiz geldi, yine gelecek. Hazır bekliyor. Hadi kızımıza ulaşamadık, araca nasıl ulaşamıyoruz bu çok açıklanabilir bir şey değil. İlçemizden çıkışı yok" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta erkek arkadaşı E.G. ile kamp yapan ve bir süre tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal'ı arama çalışmaları devam ediyor.

"ARACA ULAŞAMAMAMIZ AÇIKLANABİLİR DEĞİL"

Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Erdek Kaymakamı Hasan Göç ve Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Özer ile birlikte Kapıdağ Yarımadası'na gelip, Elif Kumal'ı arama çalışmalarını yerinde takip etti. Elif Kumal'ın ağabeyi İbrahim Kumal ile eşi Fatma Kumal'la görüşen ve çalışmalar hakkında bilgi veren Kaymakam Hasan Göç, şunları söyledi: "İlk gün, pazar günü, o gün burada çok fazla offroadcu, motosikletli ve bu bölgeden insanlar da vardı. Bugünden hiç geri kalmayacak şekilde, didik didik bütün her yeri aradık. 3 kez İHA'mız geldi, dün yine geldi, akşam hava kararıncaya kadar, 21.00'a kadar buradaydı. Birkaç noktayı belirlediler lazerle. Arkadaşlarımız en derin yerlere kadar indiler, çıktılar. Yine sonuç alınamadı. Helikopterimiz geldi, yine gelecek. Hazır bekliyor. Dronlarımız, 16 tane dronumuz ekiplerin elinde devamlı sahayı tarıyorlar. Hadi kızımıza ulaşamadık, araca nasıl ulaşamıyoruz bu çok açıklanabilir bir şey değil. İlçemizden çıkışı yok."

"430 PERSONEL SAHADA, GÖLETTE YENİDEN DALIŞ YAPILACAK"

Aramaların sadece yarımadada değil, denize paralel giden tüm yollarda sürdürüldüğünü söyleyen Kaymakam Göç, Yukarıyapıcı Göleti'ne de bir kez daha dalış yapılacağını belirterek, "Sadece burada değil, jandarmamızın, emniyetimizin, diğer kurumlarımızın, istihbarat kurumlarının bütün personeli bu işin üzerinde. Sadece buradakiler değil. Bugün de burada en az 430 tane personelimiz katılımcımızla birlikte, bir gittiğimiz yeri, belki üzerinden geçip gidiyorsunuz, görmüyorsunuz, öyle bir şey olabilir diye tekrar geçiyoruz. Biz inşallah sevindirici bir haber bekliyoruz. Bugün biraz zor, çünkü hava çok kötü. Ama denize paralel giden yolların yol güzergahından bütün araçlar, şahıslar yürüyerek, gidebilecek, inebilecek araçların bütün noktalarını tek tek kontrol ettiler. Yine oraları da dronlarla, inilemeyen, hava muhalefeti nedeniyle denizden ulaşılamayan yerlere de dronlarla tekrar bakıyorlar. Emniyetimizin dalış ekibi yine 1-2 dalış yapacak. Son bir dalış yapacak, aklınızda kalmasın diye, kaç kez dalış yaptığı yeri tekrar kontrol edecek. Bugün bir daha dalış yapacak. İnşallah güzel bir şekilde neticeleninceye kadar devlet olarak bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

"HABER ALINCAYA KADAR ÇALIŞMALARIMIZ SONLANMAYACAK"

Basın mensuplarına da çalışmalarla ilgili bilgi veren Kaymakam Göç, şu ana kadar Elif Kumal ve kamptan ayrıldığı öne sürülen otomobiline dair bir iz bulunamadığını belirterek, şöyle konuştu: "Elif kardeşimizden bir haber alabilmek için, olayın meydana geldiği günden beri devletimiz bütün imkanlarıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Sayın Valimizin talimatlarıyla, Vali Yardımcımızın da başkanlığında, Alay Komutanımız, emniyet birimlerimizin temsilcileri, çevre illerden gelen temsilciler, AFAD Başkanımızla birlikte toplantı yaptık. Şimdiye kadar yaptıklarımızı tekrar gözden geçirdik. Bundan sonra yapacaklarımızla ilgili harekat tarzını da belirledik tekrar. Bugün 430'un üstünde personelle arama-tarama çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca bugün ilk günkü gibi muhtarlarımızı tekrar harekete geçirdik. Arama yaptığımız her yeri tekrar elden geçiriyoruz. Köylerimizden gönüllülerle birlikte. Bu çalışmalarımıza hem su altı arama çalışmaları hem havadan çalışmalarla da devam ediliyor. İHA'larımız, helikopter desteğimiz ve dronlarla bu çalışmalarımız bugün de devam edecek. Elif kızımızdan inşallah olumlu, sevindirici bir haber alıncaya kadar çalışmalarımız sonlanmayacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hasan Göç, Balıkesir, Güncel, Erdek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil - Son Dakika

Kulisleri sallayan iddia: Hasan Ufuk Çakır, AK Parti’ye geçiyor Kulisleri sallayan iddia: Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçiyor
Şeyma Subaşı’ndan yeni Kur’an paylaşımı Şeyma Subaşı'ndan yeni Kur'an paylaşımı
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama
44 yaşındaki efsane Santa Cruz’dan sürpriz imza 44 yaşındaki efsane Santa Cruz'dan sürpriz imza
Ünlü oyuncu Will Smith hakkında cinsel taciz iddiası: Eski ekip üyesi dava açtı Ünlü oyuncu Will Smith hakkında cinsel taciz iddiası: Eski ekip üyesi dava açtı
A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Stefan Kuntz’tan şaşırtan istifa A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Stefan Kuntz'tan şaşırtan istifa
Angelina Jolie’den Gazze’ye destek mesajı: Refah’ta insani yardım vurgusu Angelina Jolie'den Gazze'ye destek mesajı: Refah'ta insani yardım vurgusu
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Türkiye’nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon Türkiye'nin en lüks araçlarının olduğu galeriye operasyon

17:50
Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı
Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı
17:33
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi New York’a götürülüyor
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi New York'a götürülüyor
17:16
ABD Başkanı Trump: Maduro’yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok
17:08
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
16:29
Fenerbahçe U19’un başına Mehmet Aurelio getirildi
Fenerbahçe U19'un başına Mehmet Aurelio getirildi
16:20
CHP’den istifa eden Hasan Ufuk Çakır, AK Parti’ye geçeceğini açıkladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçeceğini açıkladı
15:42
ABD Adalet Bakanı: Maduro narkotik kaçakçılığı ile suçlanıyor, ABD’de yargılanacak
ABD Adalet Bakanı: Maduro narkotik kaçakçılığı ile suçlanıyor, ABD'de yargılanacak
15:20
’’Rekor kırdık’’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı
''Rekor kırdık'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı
14:45
ABD tarafından kaçırılan Maduro’nun koltuğuna talip biri var
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var
14:20
Venezuela’yı bombalayan Trump’ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 18:47:12. #7.11#
SON DAKİKA: Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.