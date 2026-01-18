Elif Mahallesi\'nden Doğalgaz Talebi

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı 4 bin 13 nüfuslu kırsal Elif Mahallesi sakinleri, yetkililerinden doğalgaz talebinde bulundu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 4 bin 13 kişilik nüfusu ile en büyük mahalle olan kırsal Elif Mahallesi'ndeki vatandaşlar, doğalgaz talebinde bulundu. Mahallelerine doğalgaz hattı döşenmesi için yetkililerine çağrıda bulunan mahalle sakinleri, doğalgaz isteklerinin çözüme kavuşturulmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan mahalle sakinleri, "Elif Mahalle, 4 bin 13 nüfusu ile Araban ilçesinin en büyük kırsal mahallesi. Mahallemizde yeterli abone sayısını karşılayacak haneye sahibiz. Bu nedenle en kısa zamanda doğalgaz hattı çekilmesi için yetkililerinden destek talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP