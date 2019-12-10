Son Dakika Haberleri: Elleri kelepçeli mahkum jandarmanın elinden kaçtı
Son Dakika 3. Sayfa Elleri kelepçeli mahkum jandarmanın elinden kaçtı - Son Dakika

Elleri kelepçeli mahkum jandarmanın elinden kaçtı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan mahkum cezaevine teslimat öncesi hastanede rapor alındığı sırada jandarmanın elinden kaçarak kayıplara karıştı.

Elleri kelepçeli mahkum jandarmanın elinden kaçtı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan mahkum cezaevine teslimat öncesi hastanede rapor alındığı sırada jandarmanın elinden kaçarak kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Ahmet K. iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiası ile önceki gün jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan hırsızlık zanlısı bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorgusundan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Jandarma ekipleri akşam saatlerinde hırsızlık zanlısını cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine götürdü. Burada muayenesi yapılan zanlı jandarmanın bir anlık dalgınlığından faydalanarak hastanenin yakınında bulunan dereye kaçtı. Jandarma ekiplerinin yakalamak için peşinden koştuğu zanlı izini kaybettirmeyi başardı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi gelirken polisten de destek istendi. Jandarma ve polis ekiplerinin saatler süren aramalarına karşılık firar eden hırsızlık zanlısı bulunamadı. Jandarma ekipleri firari zanlıyı bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:46 Kaynak: İHA
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