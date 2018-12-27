Elmalı Köyünde Yağmur Hayatı Felç Etti
2 saat önce
ADIYAMAN'ın Akıncılar beldesine bağlı Elmalı köyünde sağanak yağış nedeniyle iş yerleri ve evleri su bastı.
ADIYAMAN'ın Akıncılar
beldesine bağlı Elmalı
köyünde sağanak yağış nedeniyle iş yerleri ve evleri su bastı.
Köyde 3 gündür aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle sokaklar göle döndü. Birçok iş yeri ve evi su bastı. Ekipler tarafından 5 saat süren çalışma sonrasında sular tahliye edilirken, belediye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:43 Kaynak: DHA
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