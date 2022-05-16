Elon Musk haklı mı? Twitter'daki sahte ve spam hesapların oranı açıklandı! - Son Dakika
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Elon Musk haklı mı? Twitter'daki sahte ve spam hesapların oranı açıklandı!

16.05.2022 20:34
Elon Musk haklı mı? Twitter'daki sahte ve spam hesapların oranı açıklandı!

SparkToro ve Followerwonk firmaları, Elon Musk ile Twitter arasındaki anlaşmazlığın sonucunda platformdaki sahte hesapların oranını açıkladı.

Elon Musk ile Twitter ilişkisi gündemden düşmüyor. İş insanı, geçtiğimiz hafta herkes anlaşmanın resmiyete dökülmesini ve devir işlemlerinin gerçekleşmesini beklerken, şirketin sahte ve spam hesaplarla ilgili yaptığı açıklamanın ardından satın alma işlemlerini askıya almıştı.

Elon Musk, platformun sahte ve spam hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden daha azına tekabül ettiğini açıklamasının ardından satın alma işlemlerini durdurduğunu ve 100 takipçiden oluşan rastgele bir test yapacağını duyurmuştu. Son olarak konuyla ilgili önemli ve kapsamlı bir rapor ortaya çıktı.

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Twitter'daki sahte ve spam hesapların oranı ortaya çıktı

Elon Musk'ın Twitter'ın açıklamasına güvenmemesi ve ilgili verilerin doğrulanmasını istemesinin ardından SparkToro ve Followerwonk firmaları, konuyla ilgili ortak bir rapor yayınladı. Araştırma, platformda son 90 gün içerisinde aktif olan ve 130 milyondan fazla profil arasından bilgisayar aracılığıyla rastgele seçilen 44 bin 58 hesap özelinde gerçekleştirildi.

Elon Musk haklı mı? Twitter'daki sahte ve spam hesapların oranı açıklandı!

Araştırma sonucunda seçilen hesapların yüzde 19,42'sinin sahte veya spam olduğu tespit edildi. Bunun dışında platformu satın alması muhtemel Elon Musk'ın takipçileri de mercek altına alındı. Bu sonuçların da bir hayli ilginç olduğunu belirtelim.

Twitter'da 93,4 milyon takipçisi bulunan Elon Musk'ın son 90 gün içerisinde aktif olan 26,8 milyon takipçisi ele alındığında da durum çok farklı değil. Zira bu hesapların yüzde 23,42'sinin sahte veya spam olduğu gözler önüne serildi. Aynı zamanda son 90 gün kriterinin çıkarılması halinde Musk'ın takipçilerinin yüzde 70,23'ünün sahte olabileceğine vurgu yapıldı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk, bu sonuçlardan sonra Twitter'ı satın alır mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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