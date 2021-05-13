Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü - Son Dakika
BBC

Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü

13.05.2021 10:01

Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla araçların satın alımında kripto para birimi Bitcoin'in kullanılmasını askıya aldıklarını açıkladı. Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamanın akabinde Bitcoin'in piyasa değeri yüzde 10 değer kaybederken, Tesla hisseleri de düştü.

Tesla, şirketin ürettiği araçların Bitcoin ile satın alınabileceğini henüz mart ayı sonunda duyurmuştu. Bu karar, çevreciler ve bazı yatırımcılar tarafından tepki çekmişti. Elon Musk askıya alma kararı ile ilgili açıklamasında da çevresel etkilerin altını çizdi:

"Bitcoin madenciliğinde ve işlemlerinde giderek daha fazla fosil yakıt kullanılıyor olmasından endişe duyuyoruz. Özellikle de kömür ki, tüm sera gazları arasında en kötü etki onun"

Musk paylaşımının devamında, "Kripto para iyi bir fikir… Ama bu çevreye verme pahasına olamaz" dedi.

DÜNYANIN EN FAZLA ELEKTRİK TÜKETEN 30'UNCU ÜLKESİ OLACAKTI

Bitcoin için harcanan enerji, Arjantin'in tükettiği elektriği yakın bir zaman önce geride bıraktı. İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin hesaplamasına göre, Bitcoin üreticileri bir ülke olsaydı, dünyanın en fazla elektrik tüketen 30'uncu ülke olacaktı.

Musk, Tesla'nın elinde olan Bitcoinleri satmayacağını ve daha sürdürülebilir enerjiye geçildiği anda işlemlerde kullanmak istediklerini de kaydetti. Tesla'nın elinde 1,5 milyar dolarlık Bitcoin bulunuyor.

Piyasa analistlerine göre, bu adım, elektrikli araç üreticisi şirketin, iklim değişimi konusunda hassas olan yatırımcılarının endişelerini gidermek için atıldı. BBC'ye konuşan Burman Yatırım'dan Julia Lee, "Çevresel, Sosyal ve Kurum İdaresi meseleleri birçok yatırımcı için temel motivasyon haline gelmiş durumda" diyerek Tesla'nın Bitcoin kararını bu açıdan değerlendirdi.

Elon Musk, Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya aldı, krito paranın değeri yüzde 10 düştü

ELON MUSK VE KRİPTO PARA MERAKI

Ancak Lee, karşı görüşü de dile getirerek, "Bazıları Elon Musk'ın, tıpkı daha önce olduğu gibi yine kripto para piyasasını etkilemeye çalıştığını düşünebilir" dedi.

Tesla geçen ay, yılın ilk çeyreği için 438 milyon dolar kar açıkladı. Elon Musk, dünyadaki en ünlü kripto para kullanıcılarından biri ve Bitcoin ile Dogecoin içeren paylaşımları ile sıkça gündem oluyor.

Bir sosyal medya şakası olarak başlayan Dogecoin, onun yaptığı paylaşımlarla 4. büyük kripto para birimi haline geldi.

Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü
Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü

Kripto paralar, Yatırımcı, Elon Musk, Bitcoin, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü - Son Dakika Ekonomi

BBC

YORUMLAR (1)
  • haso : MİLLET BU ADAMIN PEŞİNE TAKILMIŞ GİDİYOR O NE DERSE O OLUYOR ŞİMDİ BİTCOİN YÜZDE 10 DÜŞTÜ AKŞAMA YİNE KONUŞUR YÜZDE 20 YUKARI ÇIKAR MİLLETLE DALGA GEÇİYORLAR Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır

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ŞU AN BURADASINIZ: Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü - Son Dakika
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