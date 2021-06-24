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Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor - Son Dakika

Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor

24.06.2021 11:22

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kripto para piyasasını manipüle eden milyarder iş insanı Elon Musk, çok can yaktı. Musk'ın paylaşımından etkilenen Contessoto adlı kişi, Dogecoin'e 250 bin dolarlık yatırım yaptı. Kısa sürede milyoner olan Contessoto, sonradan kabusu yaşadı. Kripto paralarda yaşanan sert düşüş sonrası tüm kazancını kaybetti.

Elon Musk'ın ilk Dogecoin tweet'inin ardından kripto paraya 250 bin dolarlık yatırım yapan Contessoto (33) isimli kişi kısa sürede dolar milyoneri oldu. Elon Musk hayranı, yaptığı yatırımdan tam 69 gün sonra, 15 Nisan'da Reddit platformu üzerinden bir paylaşım yaparak, kullandığı borsadaki hesabına dair bir görüntü paylaştı. Bu paylaşımda yazan yatırım tutarı, 1 milyon 81 bin 441 dolardı. Yani bu adam, hayranlık duyduğu Elon Musk'ın paylaşımlarını göz önünde bulundurarak bir işe girmiş ve o işin sonunda çok ciddi miktarda para kazanmıştı.

Elon Musk'
Elon Musk

MİLYONERLİĞİ KISA SÜRDÜ

Contessoto, 15 Nisan'da yükselişle milyoner oldu. Ancak piyasa değerine göre en iyi kripto para birimleri Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin dahil Çin'deki haberlerin ardından çökmeye başladı. Böylece Contessoto'nun da milyonerliği kısa sürdü. Düşüşler sırasında daha fazla Dogecoin satın alan Contessoto, "Düne kadar milyonerdim" dedi.

TEKRAR YÜKSELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Contessoto, şu anda kağıt üzerinde bir "Dogecoin milyoneri" olmasa da Dogecoin konusunda beklentilerini sürdürüyor. Şimdi, para birimini bir yıldan daha uzun süre elinde tutmayı planlıyor. Gün sonunda endişeli olmadığını da dile getiren Contessoto orijinal planına bağlı kaldığını belirtiyor. Portföyü 10 milyon dolarlık bir değere ulaştığında Dogecoin varlıklarının yüzde 10'unu satacak, ancak geri kalanını yatırıma bırakacağını söylüyor. Contessoto endişeli olmasa da, uzmanlar Dogecoin ile dikkatli olmanızı tavsiye ediyor ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapmanız konusunda uyarıyor.

Elon Musk'
Contessoto

"ANNEMİ TEYZEMİ ARAYIP BORÇ PARA İSTEDİM"

Yaşadığı süreci anlatan Contessoto, "Ne olduğunu gerçekten anlamadım ama bu yükselişin bir daha geleceğini ve bu kez fırsatı kaçırmayacağımı biliyordum. Ardından ise 7/24 Dogecoin ile ilgili araştırma yapmaya devam ettim. Bir seviyenin kesinlikle altına düşmeyeceğini tahmin ediyordum. Ve her yükselişte 20 sentte, 30 sentte hep sosyal medyada yazdım. 'Mutlaka çıkacak' dedim ve hep yukarı gitmeye devam etti. 4 Şubat'taki Elon Musk'ın Dogecoin tweet'i ise bir dönüm noktasıydı. İşte orada düşmesine rağmen 250 bin dolarlık alım yaptım. Her şeyimi sattım. Annemi, teyzelerimi aradım ve borç para istedim ve milyoner oldum. Sabah da annemi arayıp 'Ben milyoner oldum' dedim" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor

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Son Dakika Ekonomi Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Mustafa YALÇIN: Elon musk kendinden başka kimseyi düşünmez. İhtiyacı yok parayı şu niyetine harcar. ama insaların hayalleri var. Umutları var bari onları harcamasaydı. Bende o gafa düşenlerden biriyim allahtan çok bir kaybım yok. Ama hala umudum var çok değil 5 yıl kadar ???? Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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