Eltilerin Savaşı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eltilerin Savaşı - Son Dakika

Eltilerin Savaşı

6 saat önce

Filmin fragmanı "Eltilerin Savaşı" İSTANBUL - Gupse Özay'ın kaleme aldığı Eltilerin Savaşı, aralarındaki çekişme ve rekabetin hiç sönmediği, birbirinden farklı karakterlere sahip Sultan ve Gizem adındaki iki eltinin hikayesini anlatıyor.

Filmin fragmanı "Eltilerin Savaşı"

İSTANBUL - Gupse Özay'ın kaleme aldığı Eltilerin Savaşı, aralarındaki çekişme ve rekabetin hiç sönmediği, birbirinden farklı karakterlere sahip Sultan ve Gizem adındaki iki eltinin hikayesini anlatıyor.

Eltilerin Savaşı

Gupse Özay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:43 Kaynak: AA
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