Eltilerin Savaşı - Son Dakika

Eltilerin Savaşı
6 saat önce
Filmin fragmanı "Eltilerin Savaşı" İSTANBUL - Gupse Özay'ın kaleme aldığı Eltilerin Savaşı, aralarındaki çekişme ve rekabetin hiç sönmediği, birbirinden farklı karakterlere sahip Sultan ve Gizem adındaki iki eltinin hikayesini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:43 Kaynak: AA
Filmin fragmanı "Eltilerin Savaşı"
İSTANBUL - Gupse Özay'ın kaleme aldığı Eltilerin Savaşı, aralarındaki çekişme ve rekabetin hiç sönmediği, birbirinden farklı karakterlere sahip Sultan ve Gizem adındaki iki eltinin hikayesini anlatıyor.
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