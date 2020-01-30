Eltilerin Savaşı - Son Dakika

Filmin fragmanı "Eltilerin Savaşı"

İSTANBUL - Gupse Özay'ın kaleme aldığı Eltilerin Savaşı, aralarındaki çekişme ve rekabetin hiç sönmediği, birbirinden farklı karakterlere sahip Sultan ve Gizem adındaki iki eltinin hikayesini anlatıyor.