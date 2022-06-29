Eltisini damağından vurmuştu; 18 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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Eltisini damağından vurmuştu; 18 yıla kadar hapsi istendi

29.06.2022 09:58
Eltisini damağından vurmuştu; 18 yıla kadar hapsi istendi

SARIYER'de tartıştığı eltisi Ece Erdoğan'ı(39) ağzından vurarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Sevtap Gülünbülbülü (26) hakkında 18 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

SARIYER'de tartıştığı eltisi Ece Erdoğan'ı(39) ağzından vurarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Sevtap Gülünbülbülü (26) hakkında 18 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Ece Erdoğan'ın Sevtap Gülünbülbülü'nün eşinin kardeşiyle nişanlı olduğu belirtildi. Tarafların 5 Mayıs 2022 günü saat 01.00 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi'nde karşılaştıkları, aralarında ailevi meseleler nedeniyle tartışma yaşandığı belirtildi. İddianamede, Ece Erdoğan'ın nişanlısına ait silahı şüpheli Sevtap Gülünbülbülü'nde görünce geri almak istediği, aralarında arbede yaşandığı anlatıldı. Sevtap Gülünbülbülü'nün yanındaki ikinci silahla ateş ederek Ece Erdoğan'ı yaraladığı ifade edildi.

DAMAĞINDAN YARALADI

İddianamede, yaralanan Ece Erdoğan'ın ağız içinden aldığı mermiyle damağından yaralandığı ancak, mermi çıkış deliği bulunmadığı belirtildi. Adli raporda sinüs kırığına neden olan yaralanmanın hayatını tehlike oluşturmadığı ancak, hayati fonksiyonlara etkisinin ağır olduğu vurgulandı. Olay sonrası şüphelinin olay yerinden kaçtığı, suçta kullandığı silahı da çalılık bir alana attığı, diğer silahı ise olay yerinde düşürdüğü belirtildi. Şüpheli Sevtap Gülünbülbülü'nün aynı gün polis tarafından yakalandığı belirtildi. İddianamede, yaralama olayından önce Ece Erdoğan'ın nişanlısı Sercan Gülünbülbülü'nün kendisine ait silahla, alkollü şekilde mahallede havaya ateş ettiği, sonrasında silahın Sevtap'a geçtiğinin anlaşıldığı aktarıldı. Sercan Gülünbülbülü hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, Ece Erdoğan'ın baş bölgesi gibi hayati bir bölgeden yaralandığı, merminin damak bölgesine girdiği dikkate alındığında, her ne kadar Adli Tıp raporunda hayati tehlike bulunmadığı belirtilse de, eylemin öldürmeye elverişli bir eylem olduğu konusunda tereddüt bulunmadığı ifade edildi. İddianamede, şüpheli Sevtap Gülünbülbülü'nün 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Sevtap Gülünbülbülü önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcılığı, Çayırbaşı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eltisini damağından vurmuştu; 18 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

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