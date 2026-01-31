Elvin Hoxha Ganiyev Eskişehir'de Konser Verecek

Keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, 5 Şubat'ta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nde konser verecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde "6 Şubat Depremi Kayıplarımızı Anma Konseri"nde sahne alacak sanatçıya, orkestra şefi İbrahim Yazıcı eşlik edecek.

Ganiyev, Polonyalı besteci Mieczyslaw Karlowicz'in 1902'de bestelediği ve tamamlayabildiği tek konçertosu "Op. 8 Keman Konçertosu"nu müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Konserin ikinci bölümünde ise orkestra, Johannes Brahms'ın 3. Senfonisi ile sanatçıya eşlik edecek.