Elysee Sarayı'ndan Trump'a Yalan Haber Yanıtı - Son Dakika
Elysee Sarayı'ndan Trump'a Yalan Haber Yanıtı

21.01.2026 21:27
Elysee Sarayı, Trump'ın Macron'u ilaç fiyatlarını artırmaya ikna ettiğini yalanladı.

Elysee Sarayı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkedeki ilaç fiyatlarını artırmaya ikna ettiği yönündeki iddiasını "yalan haber" olarak niteledi.

Elysee Sarayı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD Başkanı Trump'ın, İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 56'ncısı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Fransa'daki ilaç fiyatlarının artırılacağı yönündeki iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Trump'ın üzerinde "yalan haber" etiketi olan bir görseli kullanarak yapılan açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ilaç fiyatlarını artırdığı iddia ediliyor. Fiyatları o belirlemiyor. Fiyatlar, sosyal güvenlik sistemi tarafından düzenleniyor ve aslında aynı şekildeler." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Fransız eczanelerine adım atan herkesin" ilaç fiyatlarının aynı olduğunu bildiği kaydedildi.

Trump'tan Macron'u gümrük vergisi tehdidiyle ilaç fiyatlarını artırmaya ikna ettiği iddiası

ABD Başkanı Trump, Davos'ta yaptığı konuşmada, Macron'u arayıp ülkedeki ilaç fiyatlarını 2-3 katına çıkarmasını istediğini, Macron'un ilk başta bunu reddettiğini ancak Fransa'dan ithal ettikleri ürünlere gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmesinin ardından Macron'un bu teklifi kabul ettiğini söylemişti.

Macron ile görüşmesine ilişkin Trump, "Ve dedim ki Emmanuel, bu ilacın fiyatını artırmak zorunda kalacaksın. Belki 20 dolar, belki 30 dolar. Bunun ne anlama geldiğini düşünün. Bu (fiyatların) 2 katına çıkması demek, reçeteli ilaçlarda belki 3 katına, belki 4 katına çıkması demek. O da dedi ki 'Hayır, hayır Donald bunu yapamam'. Ben de dedim ki 'Evet yüzde 100 yapacaksın." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Macron'a "ilaç fiyatlarını artırmaması halinde Fransa'dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 20, Fransız şarap ve şampanyalarına ise yüzde 100 vergi getireceğini" söylediğini belirtmişti.

ABD Başkanı, bunun üzerine Macron'un bu teklifi kabul ettiğini ileri sürmüştü.

Trump yönetimi, uluslararası ilaç şirketlerince üretilen ilaçların, ABD'de çok daha yüksek fiyatlandırılırken, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkelerde düşük fiyatlarda satılmasına tepki gösteriyor.

Kaynak: AA

