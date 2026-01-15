Emek Partisi'nden CHP'ye Destek

(TBMM) - Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, CHP Grubu'nun TBMM Genel Kurulu'nda başlattığı eyleme destek vererek, "Saray rejimi bu ülkenin milyonlarca asgari ücretle çalışan işçisine Cumhuriyet tarihinde ilk kez açlık sınırının altında bir asgari ücreti reva gördü. Milyonlarca emeklisini ise asgari ücretin 2/3'ü kadar bir ücretle yaşıyormuş gibi yapmaya mahkum etmiş durumda. Bunu hep birlikte protesto ediyoruz" ifadesini kullandı.

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grubu'nun emeklilerin maaşlarının düzeltilmesine yönelik başlattığı eyleme destek verdi. Bayhan, Genel Kurul'da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Meclis Genel Kurulu'nda CHP grubundan milletvekili arkadaşlarımızın başlattıkları nöbet 7'nci gününde. Asgari ücretin iyileştirilmesi ve en düşük emekli maaşının asgari ücret olması için bu eylemi gerçekleştiriyorlar. Biz de Emek Partisi olarak onların yanındayız, dayanışma içerisindeyiz. Saray rejimi bu ülkenin milyonlarca asgari ücretle çalışan işçisine Cumhuriyet tarihinde ilk kez açlık sınırının altında bir asgari ücreti reva gördü. Milyonlarca emeklisini ise asgari ücretin 2/3'ü kadar bir ücretle yaşıyormuş gibi yapmaya mahkum etmiş durumda. Bunu hep birlikte protesto ediyoruz. ve diyoruz ki; açlığın dini olmaz, yoksulluğun vatanı. Kör olasın, kör olasın, kör olasın kahpe devran."