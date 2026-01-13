Emek Partisi’nden Venezuela’ya Destek - Son Dakika
Emek Partisi'nden Venezuela'ya Destek

13.01.2026 15:29
Aslan, ABD'nin saldırılarını kınayarak Venezuela Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının ardından Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek, dayanışma mesajlarını iletti. Aslan, "Emperyalist saldırganlığa karşı başta ABD olmak üzere halkların dayanışması ve ortak mücadelesi zorunlu hale gelmiştir" ifadesini kullandı.

Emek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek, partisinin dayanışma mesajlarını iletti. Aslan, şunları kaydetti:

"Emperyalizm, dünya halklarının baş belasıdır. ABD barbarlığının geldiği boyut, halkların iradesine saldırmak, ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına şiddet ve savaş yoluyla el koymaktır. Yaşanan saldırıyı kınıyor ve bir an önce Venezuela Devlet Başkanının serbest bırakılmasını talep ediyor, kahramanca savaşan askerler için başsağlığı diliyoruz. Emperyalist saldırganlığa karşı başta ABD olmak üzere halkların dayanışması ve ortak mücadelesi zorunlu hale gelmiştir."

Kaynak: ANKA

