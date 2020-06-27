Emekli askeri hakim Üçok'a, 6 ay 7 gün hapis cezası - Son Dakika

Emekli askeri hakim Üçok'a, 6 ay 7 gün hapis cezası

EMEKLİ Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesine yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada, 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

EMEKLİ Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesine yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada, 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezanın ertelenmesine hükmetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ahmet Zeki Üçok'un, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda darbe girişiminin sorumlusunun Genelkurmay Başkanı olduğunu iddia ettiği, bir internet sitesine verdiği söyleşide de komuta kademesinin darbecilerle birlikte hareket ettiği yönünde algı oluşturmaya yönelik beyanda bulunduğu belirtildi.

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Ankara 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Üçok, karar duruşmasına katılmadı. Duruşmada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve bakanlığın avukatları ile sanık Üçok'un avukatı hazır bulundu. Müşteki avukatları sanığın söylemlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını belirterek, cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık avukatı ise müvekkilinin kullandığı sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak beraat talebinde bulundu.

Üçok'a, Askeri Ceza Kanunu'nun 95/4'üncü maddesinde yer alan 'Astlık-u¨stlu¨k mu¨nasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara kars¸ı gu¨ven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket' suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, Üçok'a verilen cezanın ertelenmesine hükmetti.


Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emekli askeri hakim Üçok'a, 6 ay 7 gün hapis cezası - Son Dakika

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