Emekli Aylıklarına Enflasyon Düzenlemesi

15.01.2026 16:01
Haydar Altıntaş, emekli aylıklarına enflasyon farkının yarısının eklenmesini önerdi.

(ANKARA) - Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, emekli aylıklarının enflasyon karşısında erimesini önlemek amacıyla yılın başında açıklanan enflasyon tahmini ile yıl sonunda gerçekleşen TÜFE arasındaki farkın yüzde 50'sinin emekli aylıklarına ilave edilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeriyor.

Teklif, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yılın başında açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini ile yıl sonunda gerçekleşen TÜFE arasındaki farkın yüzde 50'sinin emekli aylıklarına ilave edilmesini içeriyor. Düzenleme; SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekliler ile hak sahiplerini kapsıyor. Altıntaş, teklife ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Yıllardır yüksek seyreden enflasyon, sabit gelirli vatandaşların tamamında olduğu gibi emeklilerde de büyük bir refah kaybına yol açmıştır. Barınma, gıda, ulaştırma ve sağlık gibi zorunlu harcamalardaki artışlar karşısında, mevcut zam mekanizmaları emeklilerin geçim gücünü koruyamamaktadır.

Gerçekleşen enflasyon ile tahmin edilen enflasyon arasındaki fark, özellikle yıl içinde gelir artışı almayan vatandaşlarımız için gelir güvenliğini zayıflatmaktadır. Sunmuş olduğumuz teklif, farkın tamamını değil yarısını emekli aylıklarına yansıtarak hem kamunun mali disiplinini gözetmekte hem de emeklilerimizin refah kaybını önemli ölçüde telafi etmektedir.

Emekliler, bu ülkenin üretim gücünü sırtlamış, ömrünü çalışarak geçirmiş yurttaşlardır. Bugün onlara onurlu bir yaşam standardı sunmak devletin asli görevidir. Biz Demokrat Parti olarak bu görevin gereğini yerine getirmek için Meclis'teyiz."

Kaynak: ANKA

