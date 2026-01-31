Emekli Çocuklarına Eğitim Desteği Teklifi - Son Dakika
Emekli Çocuklarına Eğitim Desteği Teklifi

31.01.2026 15:41
CHP'li Deniz Demir, asgari ücretin altında geliri olan emeklilerin çocuklarına eğitim desteği teklif etti.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, geliri asgari ücretin altında kalan emeklilerin çocuklarına "eğitim desteği" verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Demir, "Amacımız, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve çocuklarımızın eğitimlerini ekonomik nedenlerle kesintiye uğratmadan sürdürebilmelerini sağlamaktır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TBMM Başkanlığı'na, geliri asgari ücretin altında kalan emeklilerin çocuklarına "eğitim desteği" verilmesini öngören kanun teklifi sundu.

Kanun teklifinde, destek miktarının memur aylık katsayısına endekslenmesi ve eğitim seviyesine göre kademelendirilmesi öngörülüyor. Aynı hanede birden fazla çocuğun okuması durumunda uygulanacak hesaplama yönteminin de yer aldığı teklifte farklı eğitim düzeylerinde okuyan çocukların her biri için ödemenin tamamı yapılırken, aynı düzeydeki ikinci çocuk için yüzde 80'i, üçüncü çocuk için yüzde 60'ı, diğer çocuklar için ise yüzde 50'si ödenecek.

Kanun teklifinin gerekçesinde Türkiye'deki emekli aylıklarının temel yaşam giderlerini karşılamada yetersiz kaldığına dikkati çeken Demir, "Okul masrafları, kırtasiye, ulaşım, beslenme ve barınma gibi zorunlu harcamalar aileler üzerinde ağır bir yük oluşturuyor. Sosyal devlet anlayışının gereği olarak devletin bu ailelere kol kanat germesi gerekiyor. Amacımız, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve çocuklarımızın eğitimlerini ekonomik nedenlerle kesintiye uğratmadan sürdürebilmelerini sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Eğitim Desteği, Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

