Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu? - Son Dakika
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Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan\'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?
21.07.2026 11:32
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli aylıkları ve asgari ücrete ek zam ile refah payı verilmesine ilişkin soru önergesine, konunun kendi görev ve yetki alanında olmadığını belirterek yanıt verdi. Yılmaz, söz konusu düzenlemelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev alanına girdiğini ifade etti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetlerinin emekli ve çalışanlar üzerindeki etkisini gerekçe göstererek konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Fırat, emekli aylıkları ile asgari ücrette iyileştirme yapılması ve enflasyon kaynaklı kayıpların telafi edilmesi amacıyla ek zam veya refah payı verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu.

Fırat açıklamasında, asgari ücretli ve emeklilerin yaşam standartlarının giderek düştüğünü belirterek, ücretlilerin enflasyondan kaynaklanan kayıplarının temmuz ayında telafi edilmesi gerektiğini savundu.

3 SORU YÖNELTTİ

Fırat, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

- En düşük emekli aylığının açlık ve yoksulluk sınırı dikkate alınarak yeniden belirlenmesine yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığı,

- Vergi dilimlerinde ücretlilerin net gelir kaybını önleyecek bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı,

- 2026 yılı içinde emekli ve çalışanlara ek zam veya refah payı verilmesinin planlanıp planlanmadığı.

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

"KONU GÖREV VE YETKİ ALANIMDA DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise soru önergesine verdiği yanıtta, yöneltilen konuların kendi görev ve yetki alanında olmadığını ifade etti.

Yılmaz, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca bakanlıkların görev alanına giren soru önergelerinin ilgili bakanlıklar tarafından cevaplandırıldığını belirterek, Celal Fırat'ın önergesinde yer alan hususların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev ve yetki alanına girdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret, Ekonomi, Refah, Zam, Son Dakika

Son Dakika Cevdet Yılmaz Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Emrah Güner Emrah Güner:
    malesef öyle bir zamandayızki 2 asgari ücret = 1 kira, sgk nın zaten hiç bir faydasını göremiyoruz hastaneye gitmek istemiyor artık kimse ilacı zaten karşılamıyor ee biz emekliliğide kafamızdan sildik istege bağlı olsun sgk kaç kişi ödeyecek bi görelim. asgari ücrete zam demek enflasyonu yükseltmek diyenler otabaanlara yılda ne kadar zam koymuş bi incelesinler bence (Yol) mazot filan demedim yanlış anlaşılmasın sadece yol. 4 0 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    kanmaya doymadi bu millet devamkeee 4 0 Yanıtla
  • emrah bakansız emrah bakansız:
    istemeyiz kalsın size sadakamız olsun 3 0 Yanıtla
  • erkan.zengin_@hotmail.com [email protected]:
    Niye işinize gelmeyince topu başka bakanlığa atarsın böyle. Ekonomiden sorumlu yardımcı değilmisin 3 0 Yanıtla
  • Recai Durukan Recai Durukan:
    Sizlerden öyle sıkıldık ki 2 0 Yanıtla
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