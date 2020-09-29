Emekli maaşını ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencisine tablet alınması için bağışladı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki hayırsever Hasan Ercan, emekli maaşını, ihtiyaç sahibi bir kız öğrenciye tablet bilgisayar alınması için bağışladı.

Satın alınan tablet, Kaymakamlıkta ilçe protokolünün de katıldığı programda, ilkokul 4. sınıf öğrencisi Eylül Nisa Davarcı'ya teslim edildi.

Kaymakam Yusuf Özdemir, yaptığı konuşmada, Ercan'a uzaktan eğitimin devam ettiği böyle bir dönemde verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ülke genelinde olduğu gibi eğitime destek kampanyasının Beyşehir'de de sürdüğünü belirten Özdemir, "Eğitime destek kampanyalarında okul binası ve kütüphane yapanlar, araç hediye edenler var. Bu tablet de özellikle bu dönemde bir okul yapımından daha fazla kıymetli geliyor bize. Kızımıza inşallah hayırlı olur, başarılar diliyoruz. Dileriz ki uzaktan eğitim de salgınla birlikte kısa zamanda biter." dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da hediye edilen tabletin, öğrenci Davarcı'ya eğitim hayatında motivasyon kaynağı olması ve başarı getirmesini diledi.

Bir aylık maaşının büyük bölümünü tablet bağışı için ayıran emekli Hasan Ercan ise bu bağışı özellikle ihtiyaç sahibi bir kız çocuğuna yardımda bulunmak için yaptığını dile getirdi.

Ercan, "Çocuklarımızı anneler yetiştiriyor. Bir anne okuyup tahsilli kültürlü olursa onun yetiştireceği evlatlar bir başka oluyor. Bu ülkenin kalkınması için özellikle annelerin kültürlü ve tahsilli olması çok önemli. Kız çocuğumuzun gözünden de başarılı olacağını okuyorum." diye konuştu.

Gazi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Davarcı ise tablet hediyesi için teşekkür etti. Davarcı, bir soru üzerine, "Gelecekte hukuk okumak istiyorum. Anayasayı öğrendikten sonra da cumhurbaşkanı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.