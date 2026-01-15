Emekli Maaşları Asgari Ücretin Altında Olmasın - Son Dakika
Emekli Maaşları Asgari Ücretin Altında Olmasın

15.01.2026 18:23
HÜDA PAR'lı Faruk Dinç, emekli maaşlarının asgari ücreti geçmesi gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Emekli maaşı, yürürlükteki asgari ücretin altında olmasın." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emekli maaşının, emeklilerin ihtiyacını karşılayacak durumda olmadığını söyledi.

Daha önce emekli maaşlarıyla ilgili Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdiklerini aktaran Dinç, söz konusu teklifte, emekli maaşının, asgari ücretin altında olmamasının öngörüldüğünü ifade etti.

Mevcut emekli maaşıyla bugün bir emeklinin kendi ihtiyacını karşılamasının mümkün olmadığını dile getiren Dinç, "Emekli bu maaşla nasıl kirasını ödeyecek, nasıl gıdasını karşılayacak, nasıl fatrularını karşılayacak? En düşük emekli maaaşının 20 bin olarak belirlenmesi ihtiyaçlarını karşılamaz. Emekli maaşı, yürürlükteki asgari ücretin altında olmasın." diye konuştu.

Bazı sanatçıların da aralarında bulunduğu kişilere yönelik uyuşturucu operasyonlarını hatırlatan Dinç, sanatçıların madde ve alkol bağımlısı olamayacağını vurguladı. Dinç, "Madde ve alkol bağımlısı olarak anılan şahısların sahneye çıkması, konserlere, TV'ye çıkması kesinlikle yasaklanmalı. Varsa bunların sosyal medya hesapları da askıya alınmalı." görüşünü paylaştı.

Sapanca Gölü'nde su seviyesinin düştüğünü anımsatan Dinç, suyun kullanımıyla ilgili toplumun bilinçlenmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Dinç, "Sapanca havzası ve besleme alanında yer altı sularına yönelik her türlü müdahaleler durdurulmalı. Yağmur sularının göle ulaşması için gerekli hazırlıklar yapılmalı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

