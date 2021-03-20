Emekli öğretmenler ile öğrencilerin mektuplaştığı projeyle "kuşaklararası mesafe" kapatılıyor - Son Dakika

Emekli öğretmenler ile öğrencilerin mektuplaştığı projeyle "kuşaklararası mesafe" kapatılıyor

20.03.2021 12:03
Emekli öğretmenler ile öğrencilerin mektuplaştığı projeyle

Sakarya'da, öğrencileri mektup arkadaşlığında büyükleriyle bir araya getiren "Kuşaktan Kuşağa Gönül Mektupları" projesi, yeni neslin tecrübelerden istifade ederek gelecek hayallerini şekillendirmesine imkan sunuyor.

Sakarya'da, öğrencileri mektup arkadaşlığında büyükleriyle bir araya getiren "Kuşaktan Kuşağa Gönül Mektupları" projesi, yeni neslin tecrübelerden istifade ederek gelecek hayallerini şekillendirmesine imkan sunuyor.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşanan sosyal izolasyonun etkilerini azaltmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, emekli öğretmenler ile ortaokul öğrencileri her ay belirlenen temalar üzerinden mektuplaşıyor.

Konular çerçevesinde şu ana kadar öğretmenlerin geçmişte sokakların neşesi çocukluk oyunlarını tanıttığı, öğrencilerin de geleceğe dair hayallerinden bahsettiği mektup arkadaşlığı, kuşaklar arasında kültürel bağ kurma, geçmişten bugüne bilgi, birikim ve deneyimlerin aktarılması misyonuyla gençlere yol gösterici oluyor.

"Öğrencilerimizin heyecan içinde olduğunu gözlemledik"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, AA muhabirine, emekli öğretmenlerin bilim ve irfanı ile gençlerin dinamikliğini bir araya getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çalışmanın ilgi gördüğünü ve öğrencilerin heyecan içinde olduğunu gözlemlediklerini aktaran Bakırtaş, "Öğrencilerimizin yazma tarafını geliştirmesi ile emekli öğretmenlerimizin bilgi, beceri ve irfanlarıyla gençlerimizin milli ve manevi hassasiyetlerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir." dedi.

"Öğrenciler ile emekli öğretmenleri mektup arkadaşlığında buluşturduk"

Proje koordinatörü matematik öğretmeni Tuğba Dündar da salgın sürecinde dünya eğitim gündemini takip ederken gördüğü Kanada'daki kuşaklararası aktarım projesinden etkilendiklerini belirterek, 15 yaş altı öğrenciler ile 65 yaş üstü emekli öğretmenleri mektup arkadaşlığında buluşturduklarını kaydetti.

Projeyi farklı ve özgün kılmak için her ay için temalar belirlediklerine değinen Dündar, "İlk belirlediğimiz tema oyunlardı. Salgınla çocuklar iyice evlerine çekildi. 'Geçmişte nasıl oyunlar vardı? Öğrenciler bunu yaşayamıyorlar ama en azından hissedebilirler, bilgisine sahip olunca oynamaya da başlayabilirler.' diye düşündük. Öğretmenlerimiz kendi dönemlerine ait oyunları anlattı. Öğrencilerin hayatlarında çok fazla oyun yoktu, teknoloji vardı, bunu dile getirdiler." diye konuştu.

Dündar, projeyle öğrencilerin hayatlarında ne gibi farklılıkların olacağını zamanla görüleceğini anlatarak, "En büyük amacımız, öğrencilerin kendilerinin ve ne hissettiklerinin, dolayısıyla hayallerinin de farkında olmaları. Bunu her okula, her emekli öğretmene ya da bizimle çalışacak büyüklerimize dayandırmak, projeyi genelleştirme anlamında hedefimiz." dedi.

"Mektup yazmak, çocukları yazı dilinin gelişmesi için okumaya yönlendirir"

Emekli ilkokul öğretmeni Zeliha Taçyıldız, ilçelerde görev yaparken çok sık kullandığı mektup üzerinden öğrencilere katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocukları ekrandan ve dijital ortamdan uzak tutabilmek adına bu tür aktarımların, yetişkinlerle öğrenciler arasında bağ kurulması adına güzel bir imkan olduğunun altını çizen Taçyıldız, "Öğrencinin, arkadaş ve aile çevresine aktaramadığı tüm duygu ve düşüncelerini benimle samimiyetle paylaşmış olması çok güzeldi. Ben de kendisine dönüt verirken geçmiş yaşantılarımdan ve kendi oğullarımdan yola çıkarak ona tavsiyelerde bulundum. Çok samimi, sürekli bir arada bulunan teyzesi, ablası beni nasıl görmek isterse o şekilde ona yazdım." ifadelerini kullandı.

Taçyıldız, mektup yazmanın öğrencileri yazı dillerinin gelişmesi için okumaya da yönlendireceğine işaret ederek, çocuklardan iyi bir okur olmalarını beklediklerini söyledi.

"Yazma süreci daha planlı ve disiplinli hareket etmemi sağladı"

Ortaokul öğrencisi Yusuf Alperen Doğan, daha önce hiç kimseyle mektuplaşmadığını ve bir büyüğünün yazısını okuyup cevap verecek olmasının kendisini daha değerli hissettirdiğini ifade etti.

Tanımadığı birine mektup yazmanın onu farklı duygular içerisine sürüklediğini anlatan Doğan, "Yazacaklarımın, düşüncelerimin onu nasıl etkileyeceğini, nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Belki kullanacağım bir sözcük hiç hoşuna gitmeyecek, belki çok sevinecek, belki çok üzülecek. O yüzden kelimelerimi özenle seçmeye çalışıyorum. Yazdığım mektuplarda onun düşüncelerine göre kelimeler kullanmaya çalışıyorum. Bu sayede de kelime haznemi geliştiriyorum." ifadelerini kullandı.

Doğan, aldığı mektuptan bahsederek, şunları kaydetti:

"Mektubumu aldığımda açmaya korkuyordum ama açmayı da çok istiyordum. Öğretmenim bana oyunlardan bahsetmişti. En çok dikkatimi çeken nokta, eskiden oyunların neredeyse hepsinin dışarıda oynanması. Fakat ben ve arkadaşlarım sokakta oyun oynamak için dışarı çıkmıyoruz. Yazma süreci benim daha planlı ve disiplinli hareket etmemi sağladı çünkü mektuplarımızı her ay belirli bir süreçte yazıp göndermemiz gerekiyordu. Bu proje hem kendimi geliştirmemi sağladı hem de hayatımın dönüm noktası oldu."

"Mektuplar salgın döneminde mesafeleri kısalttı"

Öğrenci velisi Mücahide Doğan, oğlunun emekli bir öğretmenle mektuplaşma fikrinden çok heyecan duyduğunu ve bir öğretmen olarak projeyi severek desteklediğini belirtti.

İlk etapta öğretmenle mektuplaşma fikrinin oğlunu biraz tedirgin ettiğini ancak aile desteği ve yazmaya sevgisiyle sürece başladığını dile getiren Doğan, "Bu onda disiplinli çalışma, yazmayı getirdi. Bir konu etrafında yazma üzerine çok katkı sağladı." dedi.

Doğan, dijital çağda ve salgın döneminde mektupların mesafeleri kısalttığını sözlerine ekledi.

Hisarcık, Sakarya, oyunlar, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emekli öğretmenler ile öğrencilerin mektuplaştığı projeyle 'kuşaklararası mesafe' kapatılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Şevval Sam'dan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilginç tepki: Dövüş sporlarına yazılın Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu
Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak Hayko Cepkin, konser ücretlerini alamadığı için açtığı davayı kazandı! Parasını faiziyle alacak         
12:45
Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi üzerine CHP olağanüstü toplanıyor Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi üzerine CHP olağanüstü toplanıyor         
11:44
Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde         
11:30
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım         
09:59
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi         
09:45
Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi         
02:23
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi         
02:12
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü         
19:33
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 13:03:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekli öğretmenler ile öğrencilerin mektuplaştığı projeyle "kuşaklararası mesafe" kapatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei