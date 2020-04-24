EMEKLİ OPERA SANATÇISINDAN 23 NİSAN'A ÖZEL KONSER - Son Dakika

EMEKLİ opera sanatçısı 82 yaşındaki Remziye Alper, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evinin balkonuna çıkarak mahalle sakinlerine konser verdi. Komşuları ise ona alkışlarla destek verdi.

Koronavirüs nedeniyle evde kalan 82 yaşındaki eski opera sanatçısı Remziye Alper, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kadıköy Erenköy'deki evinin balkonuna çıkarak mahalle sakinlerine konser verdi. Çeşitli marşlar, türküler ve İstiklal Marşı'nı okuyan Alper'e komşuları pencerelerden alkış tutarak destek verdi. Alper, "Devlet operası emekli sanatçıyım. 2002'de emekli oldum. Birikimlerimi şimdi çocuklarımla paylaşıyorum. Kendilerine ders veriyorum. Bu sırada birçok konser yaptık yine öğrencilerimle. Bugün 23 Nisan olması nedeniyle gururlu, sevinçli ve mutluyuz. Bunu da hem komşularımla hem sizlerle hem çocuklarımla paylaşmak için birkaç tane marş söyledim. Sağ olsun bütün komşularım da pencerelerden kapılardan çok güzel bir şekilde bana iştirak ettiler, alkışlarıyla sevgileriyle, gülüşleriyle mutluluklarıyla. Bu dünyanın en güzel hissi. Ne diyeyim daha başka" dedi.