Emekli orman işletme şefi 25 yılda 30 milyon fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika

Sinop'un Boyabat ilçesinde emekli orman işletme şefi Hikmet Kaya, görev yaptığı yıllarda köylülerin de yardımıyla 30 milyon fidanı toprakla buluşturdu.

Boyabat'ta 1978 yılında Orman İşletme Şefliği bünyesinde göreve başlayan Kaya, 25 yılda mesaisinin büyük bölümünü ilçenin bozkır alanlarını ağaçlandırma çalışmalarıyla geçirdi.

Köylülerle el birliği yaparak 25 yılda 30 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlayan Kaya, 19 yıl önce emekli oldu. Kaya, yürüttüğü çalışmalar sayesinde bozkır alanların gür ormanlara dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Kaya, AA muhabirine, meslek hayatı boyunca kendisini fidan dikimine adadığını söyledi.

Göreve başlamasının ardından arazilerin ağaçlandırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdiğini anlatan Kaya, "O alanların ormana dönüşmesi en büyük gurur kaynağım oldu." dedi.

Köylülerin de bu süreçte kendisine önemli destek verdiğine işaret eden Kaya, "Vatana, millete, devlete en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Ben devlete bağlı bir yatılı okulda okudum, devletimiz bana orada 4 yıl baktı. Bunları da düşünerek görev süremde devletime elimden geldiği kadar en güzel hizmeti vermeyi görev bildim. Ekibimle, köylülerle çok güzel birliktelik yaparak bu işi başardık. Aradan geçen uzun yıllar sonrası ilçemizin o günlere oranla daha fazla orman varlığına sahip olmasını sağladık. Bu çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Kaya, ormanların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, "Ormanları herkesin özenle koruması gerekir." ifadesini kullandı.