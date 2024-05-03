Ali Koç, kendisine soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı - Son Dakika
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Spor

Ali Koç, kendisine soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç, soru sormak üzere söz alan gazeteciyi Fenerbahçe ile ilgili yanlış haber yaptıkları gerekçesiyle fırçaladı. Başkan Koç, "Bizimle ilgili yaptığınız haberler o kadar yanlış ki, yalan da demek istemiyorum. Olmayan o kadar şey var ki, garip bir Fenerbahçe yayın şekliniz var. Siz arkadaşlarla görüşüp daha doğrusunu yaptırabilirsiniz. Yalandan besleniyor sizin medya" dedi.

03.05.2024 17:01  Güncelleme: 17:14
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbolunun gündemini uzun süredir meşgul eden TFF seçimleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ağır sözlerle eleştiren Koç, seçimin erkene çekilmesi için yürütülen imza kampanyası hakkında da bilgi verdi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Koç, soru sormak üzere söz alan Fotospor muhabirini Fenerbahçe ile ilgili yanlış haberler yaptığı gerekçesiyle fırçaldı.

"YALANDAN BESLENİYORSUNUZ"

Muhabir sorusunu sormadan önce araya giren Koç, "Herkesin önünde söyleyelim. Fotospor'un sahibi kim, onu da bilmiyorum. Bizimle ilgili haberler bana geliyor. Diğer kulüplerle ilgili haberleri bilmiyorum. Bizimle ilgili yaptığınız haberler o kadar yanlış ki, yalan da demek istemiyorum. Olmayan o kadar şey var ki, garip bir Fenerbahçe yayın şekliniz var. Siz arkadaşlarla görüşüp daha doğrusunu yaptırabilirsiniz. Yalandan besleniyor sizin medya" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, kendisine soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, İmza Kampanyası, Fenerbahçe, Ali Koç, 3.Sayfa, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç, kendisine soru soran muhabiri kameralar önünde fırçaladı - Son Dakika

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