Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı - Son Dakika
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Yerel

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait sivil araca arkadan çarptı. Tilbe hakkında idari işlem yapılırken sanatçının kazadan herhangi bir yara almadığı öğrenildi.

03.05.2024 15:45  Güncelleme: 16:26
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Şarkıcı Yıldız Tilbe, sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil araca arkadan çarptı. Tilbe hakkında "Takip mesafesi" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

SİVİL EMNİYET ARACINA VURDU

Kaza, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı yolunda sabah saat 07.40 sıralarında meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, aynı istikamette seyir halinde olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil aracın arka kısmına çarptı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarparak kaza yaptı

ÜNLÜ ŞARKICIYA KAZA SONRASI CEZA KESİLDİ

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yıldız Tilbe hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Takip Mesafesi" maddesince takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı. Maddi hasarlı kazada sevindiren ise kimseye bir şey olmaması oldu.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarparak kaza yaptı

DAHA ÖNCE DE YARALAMALI KAZAYA KARIŞMIŞTI

Şarkıcı Yıldız Tilbe, 30 Nisan 2022 yılında İstanbul Maltepe'de kazaya karışmıştı. Tilbe'nin çarpıştığı motosiklet sürücüsü yaralanmış ve kazanın ardından aracından inen Tilbe, yaralının yanından ambulansa bindirilene kadar ayrılmamıştı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarparak kaza yaptı
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa POLAT: Bu kadının ortası yok hep uçlarda yaşıyor.. Seviyoruz seni Yıldız Tilbe.. 23 0 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Alkolü testi degil de uyusturucu testi yapılırsa yüzde yüz pozitif cikacaktir. 3 11 Yanıtla

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