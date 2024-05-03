Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı

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Şarkıcı Yıldız Tilbe, sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil araca arkadan çarptı. Tilbe hakkında "Takip mesafesi" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

SİVİL EMNİYET ARACINA VURDU

Kaza, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı yolunda sabah saat 07.40 sıralarında meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, aynı istikamette seyir halinde olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil aracın arka kısmına çarptı.

ÜNLÜ ŞARKICIYA KAZA SONRASI CEZA KESİLDİ

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yıldız Tilbe hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Takip Mesafesi" maddesince takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı. Maddi hasarlı kazada sevindiren ise kimseye bir şey olmaması oldu.

DAHA ÖNCE DE YARALAMALI KAZAYA KARIŞMIŞTI

Şarkıcı Yıldız Tilbe, 30 Nisan 2022 yılında İstanbul Maltepe'de kazaya karışmıştı. Tilbe'nin çarpıştığı motosiklet sürücüsü yaralanmış ve kazanın ardından aracından inen Tilbe, yaralının yanından ambulansa bindirilene kadar ayrılmamıştı.