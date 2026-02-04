Emekli Polis Anten Tamiri Sırasında Düştü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinin çatısına televizyon antenini tamir etmek için çıkan emekli polis Ahmet Öztürk, dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hallaçlar Mahallesi 3008/6 Sokak'ta sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis olduğu öğrenilen Ahmet Öztürk (62), ikamet ettiği 2 katlı binanın çatısındaki televizyon antenini tamir etmek için çatıya çıktı. Çalışma sırasında dengesini kaybeden Öztürk, bir anda aşağıya düşerek ağır yaralandı. Durumu gören yakınları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Öztürk, ambulansla Denizli Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Ahmet Öztürk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Öztürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzerine adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünden emekli polis memuru olduğu öğrenilen Ahmet Öztürk 05 Şubat Perşembe günü öğlen namazına müteakip Hallaçlar camiinde kılınacak olan cenaze namazının ardından Hallaçlar mezarlığına defin edilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ