Emekli Polis İçin Taziye Mesajı

05.02.2026 21:59
İçişleri Bakanı Yerlikaya, vefat eden emekli polis Mehmet Ali Genç için taziye mesajı yayımladı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde geçen hafta hayatını kaybeden emekli polis memuru Mehmet Ali Genç için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya taziye mesajı yayımladı. Genç'in ailesi ise mesaj dolayısıyla Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti.

1963 yılında Türk Polis Teşkilatı'nda göreve başlayan ve uzun yıllar devlete hizmet eden emekli polis memuru Mehmet Ali Genç, geçen hafta Mersin'in Silifke ilçesinde hayatını kaybetti. Genç'in vefatı ile ailesi ve birlikte görev yaptığı meslektaşları üzüntü yaşadı. Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla paylaşılan videoda da yer alan Mehmet Ali Genç için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya taziye mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya mesajında, "Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle paylaştığımız videoda; 1963 yılında o asil üniformayı giyip göreve başlamış, ömrünü devletine ve milletine adamış emekli Polis Memurumuz Mehmet Ali amcamızı geçen hafta kaybettik. Merhum Mehmet Ali Genç amcamıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Genç'in eşi Ayşe Genç, yayımlanan taziye mesajı dolayısıyla İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "İçişleri Bakanımıza taziye mesajları için çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

21:44
