Son Dakika Haberleri: Emekli polis KHK ile ihraç edilen polis memurunu silahla yaraladı
Son Dakika Güncel Emekli polis KHK ile ihraç edilen polis memurunu silahla yaraladı

Emekli polis KHK ile ihraç edilen polis memurunu silahla yaraladı

18 dakika önce

Malatya'da emekli polis memuru, KHK ile meslekten ihraç edilen polis memurunu silahla yaraladı.

Emekli polis KHK ile ihraç edilen polis memurunu silahla yaraladı, System.String[]

Malatya'da emekli polis memuru, KHK ile meslekten ihraç edilen polis memurunu silahla yaraladı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Yeşilevler Sitesi 1. Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Blok girişinde karşılaşan emekli polis memuru Ş.S. ile KHK ile meslekten ihraç edildiği ileri sürülen O.B. (33) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda açılan ateş sonucunda O.B. yaralandı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, emekli polis memuru Ş.S. ile 1 kişi gözaltına alındı. İki silahın ele geçirildiği olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 2 adet boş kovan buldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'nda yanan polis aracının hasarını kim karşılayacak?
Akılalmaz olay! Eşiyle ilişkisi olan kişiye çıplak fotoğrafla şantaj yaptı, polis kıskıvrak yakaladı ABD Savunma Bakanı Esper: Petrol yatakları için Suriye'de birlik bırakacağız TÜRK-İŞ'ten vergi ve asgari ücret talebi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 19:28:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emekli polis KHK ile ihraç edilen polis memurunu silahla yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]