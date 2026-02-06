Emekli Polisler Onurlandırıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, teşkilata uzun yıllar hizmet veren ve emekliliğe ayrılan personel onurlandırıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Aydın Ayhan ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zerrin Özbek ile birlikte emekli personel için düzenlenen veda programına katıldı. Görev süreleri boyunca asayişin ve güvenliğin tesisi için fedakarca çalışan personelin emeklerini takdirle karşıladıklarını belirten Yılmaz, teşkilata sundukları katkılardan dolayı emekli polis memurlarına teşekkürlerini iletti. Programda, hizmet sürelerini başarıyla tamamlayan personelin tecrübelerinin önemi vurgulanırken, emniyet mensuplarına yeni hayatlarında esenlikler dileyen İl Emniyet Müdürü Yılmaz, personeliyle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR