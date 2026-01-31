Emekli polisleri yalnız bırakmıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Emekli polisleri yalnız bırakmıyorlar

Emekli polisleri yalnız bırakmıyorlar
31.01.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Polis Eşleri Derneği Başkanı Şule Ergüder, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şehit aileleri ve dernek üyelerinin katılımıyla Emekli Polis Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Polis Eşleri Derneği Başkanı Şule Ergüder, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şehit aileleri ve dernek üyelerinin katılımıyla Emekli Polis Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Birlik ve beraberlik duygularının ön planda olduğu programda; emniyet teşkilatına uzun yıllar hizmet etmiş emekli personelle bir araya gelinerek vefa ve dayanışma mesajları verildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, geçmişten günümüze teşkilatın fedakarlıkla yürüttüğü görevler anılırken, emekli polislerin tecrübelerinin ve katkılarının her zaman kıymetli olduğu vurgulandı. Emniyet Müdürü Ergüder, emekli personelin ve şehit ailelerinin emniyet teşkilatının baş tacı olduğunu ifade ederek, bu tür buluşmaların kurum içi dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti. Karşılıklı sohbet ve iyi dileklerin paylaşıldığı etkinlik, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

İbrahim Ergüder, Yerel Haberler, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekli polisleri yalnız bırakmıyorlar - Son Dakika

Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

13:15
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Beklenen açıklama en sonunda geldi
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:34:21. #7.11#
SON DAKİKA: Emekli polisleri yalnız bırakmıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.