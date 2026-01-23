Emekliler 2026 Bütçesini Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Emekliler 2026 Bütçesini Protesto Etti

23.01.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK DEV Emekli-Sen, 2026 bütçesinin emekçiler yararına revize edilmesini talep etti.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – DİSK'e bağlı DEV Emekli-Sen Samsun ve Atakum Şubeleri, 2026 yılı bütçesini protesto etti. Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu, "Bu bütçe yeniden ele alınmalı ve emekçiler ve halkımız yararına revize edilmeli, asgari ücret insanca yaşanacak bir seviyeye yükseltilmelidir. Biz biliyoruz ki kaynaklar oluk oluk sermaye sınıfı ve kendi yakın çevrelerine aktarılmaktadır. Biz emekliler bu çarkı durduracak, bu çarkın tekerine çomak sokacağız" dedi.

DİSK DEV Emekli-Sen'in Samsun ve Atakum Şubeleri, 2026 yılı bütçesini Süleymaniye Geçidi'nde protesto etti. Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu, 2026 yılı bütçesinin sermaye ve rant çevrelerinin çıkarları doğrultusunda hazırlandığını belirterek şunları söyledi:

"2026 yılı bütçesi bizim itirazlarımıza rağmen sermayenin ve rantiyenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yasallaştı. Emeklinin, işçinin, memurun, işsizlerin, kadınların, gençlerin ve öğrencilerin beklentilerine sırtlarını döndüler. Yeni vergiler, yeni kesintiler icat ettiler. Bu nedenle 2026 yılı bütçesinin kabul etmediğimiz buradan haykırıyoruz. Bu bütçe yeniden ele alınmalı ve emekçiler ve halkımız yararına revize edilmeli, asgari ücret insanca yaşanacak bir seviyeye yükseltilmelidir. Biz biliyoruz ki kaynaklar oluk oluk sermaye sınıfı ve kendi yakın çevrelerine aktarılmaktadır. Biz emekliler bu çarkı durduracak, bu çarkın tekerine çomak sokacağız."

Atakum Şube Başkanı Tacettin Aydın ise şunları ifade etti:

"AKP iktidarı, TÜİK denilen yalancı kuruma açıklattığı enflasyon rakamları ile çalışanları, asgari ücretlileri ve emeklileri açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesine itme politikalarını devam ettirmek istiyor. Çalışırken bizlerden asgari ücretin altında prim kabul etmeyen SGK, bugün emeklisine asgari ücretin altında bir aylık bağlayabiliyor. AKP iktidarı da bir lütufmuş gibi 20 bin TL aylığı emeklisine reva görebiliyor. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılmalı ve diğer aylıklar buna göre yükseltilmelidir. Her türlü sağlık hizmetinden emeklilerden katkı payı alınmamalıdır. Bayram ikramiyeleri asgari ücret tutarında olmalı ve yılda iki defa ödenmelidir. İntibak yasası çıkarılarak emekliler arasındaki eşitsizlik giderilmelidir. ve en önemlisi, TÜİK bağımsız, bilimsel ve güvenilir bir kurum haline getirilmelidir."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler 2026 Bütçesini Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

11:30
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:32:14. #7.11#
SON DAKİKA: Emekliler 2026 Bütçesini Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.