Emekliler 2026 Bütçesini Protesto Etti

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – DİSK'e bağlı DEV Emekli-Sen Samsun ve Atakum Şubeleri, 2026 yılı bütçesini protesto etti. Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu, "Bu bütçe yeniden ele alınmalı ve emekçiler ve halkımız yararına revize edilmeli, asgari ücret insanca yaşanacak bir seviyeye yükseltilmelidir. Biz biliyoruz ki kaynaklar oluk oluk sermaye sınıfı ve kendi yakın çevrelerine aktarılmaktadır. Biz emekliler bu çarkı durduracak, bu çarkın tekerine çomak sokacağız" dedi.

DİSK DEV Emekli-Sen'in Samsun ve Atakum Şubeleri, 2026 yılı bütçesini Süleymaniye Geçidi'nde protesto etti. Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu, 2026 yılı bütçesinin sermaye ve rant çevrelerinin çıkarları doğrultusunda hazırlandığını belirterek şunları söyledi:

"2026 yılı bütçesi bizim itirazlarımıza rağmen sermayenin ve rantiyenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yasallaştı. Emeklinin, işçinin, memurun, işsizlerin, kadınların, gençlerin ve öğrencilerin beklentilerine sırtlarını döndüler. Yeni vergiler, yeni kesintiler icat ettiler. Bu nedenle 2026 yılı bütçesinin kabul etmediğimiz buradan haykırıyoruz. Bu bütçe yeniden ele alınmalı ve emekçiler ve halkımız yararına revize edilmeli, asgari ücret insanca yaşanacak bir seviyeye yükseltilmelidir. Biz biliyoruz ki kaynaklar oluk oluk sermaye sınıfı ve kendi yakın çevrelerine aktarılmaktadır. Biz emekliler bu çarkı durduracak, bu çarkın tekerine çomak sokacağız."

Atakum Şube Başkanı Tacettin Aydın ise şunları ifade etti:

"AKP iktidarı, TÜİK denilen yalancı kuruma açıklattığı enflasyon rakamları ile çalışanları, asgari ücretlileri ve emeklileri açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesine itme politikalarını devam ettirmek istiyor. Çalışırken bizlerden asgari ücretin altında prim kabul etmeyen SGK, bugün emeklisine asgari ücretin altında bir aylık bağlayabiliyor. AKP iktidarı da bir lütufmuş gibi 20 bin TL aylığı emeklisine reva görebiliyor. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılmalı ve diğer aylıklar buna göre yükseltilmelidir. Her türlü sağlık hizmetinden emeklilerden katkı payı alınmamalıdır. Bayram ikramiyeleri asgari ücret tutarında olmalı ve yılda iki defa ödenmelidir. İntibak yasası çıkarılarak emekliler arasındaki eşitsizlik giderilmelidir. ve en önemlisi, TÜİK bağımsız, bilimsel ve güvenilir bir kurum haline getirilmelidir."