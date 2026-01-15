Emekliler Hakkını İstiyor - Son Dakika
Emekliler Hakkını İstiyor

15.01.2026 16:47
DİSK DEV Emekli-Sen, emeklilere yönelik zamları ve ekonomik adaletsizliği protesto etti.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - DİSK'e bağlı DEV Emekli-Sen Osmaniye Şube Başkanı Metin Önal, "Bizler bir kilo peynirin hesabını yaparken, 'size müze ve ören yerlerini bedava yaptık' diyerek bizimle dalga geçenlere; halkın bütçesini sermayeye peşkeş çekenlere; kamu adına görev yaparken, aldığı maaşın binlerce katı servet edinen, kaynağı belirsiz zenginleşen siyasilere ve bürokratlara hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

Devlet Bahçeli Meydanı'nda yapılan açıklamaya DİSK DEV Emekli-Sen Osmaniye şubesi, CHP İl Başkanı ve yönetimi katıldı. DİSK DEV Emekli-Sen Osmaniye Şube Başkanı Metin Önal basın açıklamasında şunları söyledi:

"Bu coğrafyanın 'Noel Babası' yine sadece zenginlerin bacasından girmiş; sermayeye, yandaşa ve patronlara hediye dağıtırken, halkın payına yine yoksulluk, yine sefalet düşmüştür. Yalan söylüyorsunuz, kaynak var ama bu kaynak emekliye değil, bir avuç ranta ve faiz lobisine akıtılıyor. 2013-2025 yılları arasındaki 11 yılda yandaş şirketlerin, sermaye gruplarının tam 8 milyar 900 milyon lira tutarındaki vergi borcunu ve cezasını bir kalemde sildiniz.

"Bizden çalınanları geri istiyoruz"

AKP iktidarı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emekliye reva gördüğü bin 62 liralık utanç zammını bir 'müjde' gibi sunmaya hazırlanmaktadır. Bin 62 liralık artış zam değil, emeklinin aklıyla alay etmektir. Bizden çalınanları geri istiyoruz. Tüm emeklilere acilen, kayıplarını telafi edecek seyyanen zam yapılmalıdır. Aylık bağlama oranları ve katsayılar derhal 2008 öncesi sisteme döndürülmelidir. Sağlıkta 'katkı payı' adı altında yapılan soygun durdurulmalı, sağlık tamamen ücretsiz olmalıdır. Bayram ikramiyeleri sembolik değil, en az bir asgari ücret tutarında olmalıdır. Evi olmayan kiracı emeklilere acilen kira ve yakacak yardımı bağlanmalıdır. Kısacası emekliler, insan onuruna yakışır bir yaşam standardına kavuşmalıdır.

"Halkın bütçesini sermayeye peşkeş çekenlere hakkımızı helal etmiyoruz"

Halkın bütçesini sermayeye peşkeş çekenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Bizler bir kilo peynirin hesabını yaparken, 'size müze ve ören yerlerini bedava yaptık' diyerek bizimle dalga geçenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Halkın bütçesini sermayeye peşkeş çekenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Kamu adına görev yaparken, aldığı maaşın binlerce katı servet edinen, kaynağı belirsiz zenginleşen siyasilere ve bürokratlara hakkımızı helal etmiyoruz. Bizim gençlerimiz işsizlikten kırılırken, liyakatsiz yandaşlarını, 3-5 yerden maaşa bağlayanlara hakkımızı helal etmiyoruz.

"AKP iktidarının yarattığı bu enkaz düzenine karşı, o 'sürüngen kölelik' zincirlerini tek tek, halka halka kıracağız"

Emekliyi, emekçiyi açlığa ve sefalete mahküm eden bu kara düzene, AKP iktidarının yarattığı bu enkaz düzenine karşı, o 'sürüngen kölelik' zincirlerini tek tek, halka halka kıracağız. 'Elmanın sapı, üzümün çöpü' deme vakti geçmiştir. Gün; yan yana gelme, omuz omuza durma günüdür. Duymayan kulaklara, görmeyen gözlere emeklilerin üretimden gelen ve sokağa taşan gücünü göstermek zorundayız. Buradan ülkeyi yönetenlere net bir mesaj veriyoruz; emeklinin sabrını acizlik sanmayın. Bizleri köşesine çekilmiş, sesini çıkaramayan, üç kuruşa tamah edecek kitleler olarak görenler, tarihin en büyük yanılgısını yaşayacaklardır. o Meclis'ten yine sefalet kararı çıkarsa, sanmayın ki susup evimize döneceğiz. Aksine, o meydanları emeklinin haklı öfkesiyle dolduracağız. Bu ses sadece bir uyarı değil, yaklaşan fırtınanın ayak sesleridir."

Kaynak: ANKA

