Emeklilerden Simitli Protesto

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(HATAY) - Hatay'da emekliler, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasını kuru simit yiyerek protesto etti. Tüm Emeklilerin Sendikası adına yapılan açıklamada, "Yok sayılmayı, sadakaya mahkum edilmeyi, açlık sınırının altında yaşamaya zorlanmayı kabul etmiyoruz. Yıllarca çalışmış, üretmiş, bu ülkenin tüm değerlerini yaratmış milyonlarca emeklinin insanca yaşam talebi meşrudur, haklıdır ve ertelenemez. Mutfaktaki yangına, her geçen gün eriyen maaşlarımız ve bizlere reva görülen yoksulluk sınırının altındaki yaşama hayır demek için sesimizi yükseltiyoruz. Bizi yok sayanlara bir kez daha ilan ediyoruz; biz artık bekleyen, razı olan, kenarda duran değiliz" denildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan Millet Bahçesi önünde toplanan Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, emekli maaşlarını protesto etti. "Geçinemiyoruz" yazılı pankartın taşındığı eylemde emekliler kuru simit yedi. Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri adına yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm Emeklilerin Sendikası olarak yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemiz, 2 Ocak'ta Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz eylemlerle yeni bir eşik atlamış, emeklilerin biriken öfkesini, taleplerini ve değişim iradesini güçlü biçimde ortaya koymuştur. Bu süreçte yalnızca alanlarda değil; siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleriyle ve emekten yana tüm kurumlarla yürüttüğümüz görüşmeler ve kurduğumuz dayanışma ilişkileri de somut bir siyasal karşılık bulmuştur.

"Yalnızca Meclis kürsülerine sıkıştırılmış bir siyaset anlayışı iflas etmiştir"

Sendikamızın başlatıp, kamuoyu ile buluşturduğu taleplerden biri de acil olarak 'emekli aylıklarına 20 bin lira seyyanen ödeme yapılmasıdır'. Talebimiz tüm emekliler ve milletvekilleri tarafından savunulmuş ve sahiplenilmiştir. Mecliste grubu bulunan CHP ve DEM PARTI taleplerimizin karşılık bulması için açıklamalar yapıyor.

CHP genel kurul çalışmaları dışında kalan sürede Meclis'i terk etmiyor, nöbet usulü Meclis'te oturma eylemi yapıyor. Bugün gelinen noktada, milletvekillerinin emekliler lehine düzenleme yapılana kadar Meclis'i terk etmeme kararı alması, mücadelenin yeni bir safhaya taşındığının açık göstergesidir. Bu gelişme bir kez daha göstermiştir ki; yalnızca Meclis kürsülerine sıkıştırılmış bir siyaset anlayışı iflas etmiştir. Meclis kürsüleri, ancak sokakta halkın örgütlü ve güçlü desteğiyle buluştuğunda anlam kazanır. Bu nedenle; Meclis'te başlatılan oturma eylemini destekliyoruz. Bu desteği yalnızca sözle değil, her gün sokakta, alanlarda, fiili ve meşru mücadeleyle büyüteceğimizi ilan ediyoruz.

"Yok sayılmayı, sadakaya mahkum edilmeyi kabul etmiyoruz"

Biz emekliler artık susmayacağız, geri çekilmeyeceğiz, evlerimize kapanmayacağız. Yok sayılmayı, sadakaya mahkum edilmeyi, açlık sınırının altında yaşamaya zorlanmayı kabul etmiyoruz. Yıllarca çalışmış, üretmiş, bu ülkenin tüm değerlerini yaratmış milyonlarca emeklinin insanca yaşam talebi meşrudur, haklıdır ve ertelenemez. Mutfaktaki yangına, her geçen gün eriyen maaşlarımız ve bizlere reva görülen yoksulluk sınırının altındaki yaşama hayır demek için sesimizi yükseltiyoruz. Seyyanen zam lütuf değil, alın terimizin karşılığıdır.

Tüm Emeklilerin Sendikası olarak mücadeleyi sokaklara, kent meydanlarına ve halkın gözü önüne taşıyoruz. Bizi yok sayanlara bir kez daha ilan ediyoruz; biz artık bekleyen, razı olan, kenarda duran değiliz. Buradan çağrımızdır: Bu mücadele yalnızca emeklilerin mücadelesi değildir. Tüm emekçileri, tüm yoksulları, açlık ve sefaletle boğuşan herkesi, tüm demokratik kitle örgütlerini ve emekten yana güçleri TBMM'deki bu direnişe ve sokaktaki mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz.

Emekliler olarak açıkça söylüyoruz: Bu aylıklarla geçinmek mümkün değildir. Acil olarak her emeklinin aylığına 20 bin lira ek zam yapılmalıdır.

Bununla birlikte en düşük emekli aylığı, en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. ve en temel demokratik hakkımız olan emeklilerin sendika hakkı, hiçbir tereddüde yer bırakmadan yasal güvence altına alınmalıdır. Bizler sadaka değil, haklarımızı istiyoruz."

CHP'li Kara: "Emekliler bu ülkede hiç kimsenin kamburu değildir"

Emeklilerin açıklamasının ardından söz alan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da şu ifadeleri kullandı:

"Birden fazla emekli sendikalarımız, hayatlarında emekli olduktan sonra her gün yaşadıkları açlık sınırının altındaki yaşam koşullarına itiraz etmek için son 10 günde de sokaklarda oturma eylemi yaparak bu iktidara seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bugün bir simit ve çay dahi içemeyen, ev kiralarını ödeyemeyen, çocuklarına bayram harçlığı dahi veremeyen emeklilerimiz artık haykırıyor. 'Yaşayamıyoruz, hayata tutunamıyoruz ve bu iktidara kahrediyoruz'.

TBMM'de gerek DEM Parti, gerek CHP olarak Meclis'i terk etmiyoruz. Meclis'te birbirimize yoldaş oluyoruz, dayanışma içerisinde oluyoruz. İnsan onuruna yakışan bir ücret düzeyi için. Emekliler bu ülkede hiç kimsenin kamburu değildir. Yıllarca çalıştılar, emeklerinin karşılığını almak zorundalar. İnsanca yaşamak istiyorlar. Biz bu mücadeleyi büyüteceğiz. Hem Meclis'te, hem sokakta hep bir arada dayanışma içerisinde olacağız."