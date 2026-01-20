Emeklilerden Yoksulluk Protestosu - Son Dakika
Emeklilerden Yoksulluk Protestosu

20.01.2026 09:52
Emekliler, 20 bin lira aylık teklifini protesto ederek insanca yaşam talep etti.

(RİZE) - Tüm Emekliler Sendikası Pazar Temsilciliği üyeleri, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören yasa teklifini protesto etti. Sendikanın Pazar Temsilcisi Yaşar Karahan, "Bu artış emekliyi açlıktan kurtarmıyor. Bu yaşananlar bir ekonomik kriz değildir. Bu, emekliye karşı yürütülen bilinçli bir yoksullaştırma politikasıdır. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz" dedi.

Tüm Emekliler Sendikası Pazar Temsilciliği üyeleri tarafından en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören yasa teklifine karşı Atatürk Meydanı'nda protesto eylemi düzenledi.

Eylemde, emeklilerin insanca yaşayabilecekleri aylık talep etti. Tüm Emekliler Sendikası Rize Pazar İlçe Temsilcisi Yaşar Karahan, yaptığı basın açıklamasında "emekliye yine yoksulluğun düştüğünü" ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün emekliye dayatılan şey hak değil, açıkça bir sadaka düzenidir. Bu ülkede kiralar uçmuş, gıda fiyatları kontrolden çıkmış, elektrik, su ve doğal gaz faturaları emeklinin boğazına çökmüşken 20 bin lira emeklinin derdine çare değildir. Bu, yaraya merhem değil, yaraya tuz basmaktır. Emekli pazarda filesini dolduramıyor. Eczanede ilacını alamıyor. Torununa harçlık veremiyor. Kış gelince kombisini yakamıyor. İşte gerçek budur. Seçim yok deniyor ama aslında her gün emekli için bir seçim dayatılıyor.

"Emekliye karşı yürütülen bilinçli bir yoksullaştırma politikası"

Biz soruyoruz; bu para hangi hayatı kurtarıyor? Hangi kirayı ödüyor? Hangi mutfak masrafını karşılıyor? Hangi sağlık giderine yetiyor? Bu artış emekliyi refaha taşımıyor. Bu artış emekliyi açlıktan kurtarmıyor. Emeklilerin geliri artmıyor, çalınıyor. Emeklinin cebinden her gün biraz daha alınıyor. Bu yaşananlar bir ekonomik kriz değildir; bu, emekliye karşı yürütülen bilinçli bir yoksullaştırma politikasıdır. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Biz bu ülkenin yükü değiliz. Biz bu ülkenin emeğiyiz, geçmişiyiz, onuruyuz."

Karahan en düşük emekli aylığının işe yeni başlayan memurun maaşına eşitlenmesini isteyerek, şöyle devam etti:

"Emekliler açlık sınırının altında yaşamaya mahküm edilemez. Tüm emeklilere 20 bin lira seyyanen artış yapılsın. Emekliler en dipte eşitlenmeye değil, insanca yaşamaya layıktır. Aylık bağlama oranları ve katsayılar adil biçimde yeniden düzenlensin. 5510 sayılı yasa, emeklileri yoksullaştıran yönleriyle yeniden ele alınsın. Maaş artışları kağıt üzerinde değil, pazarda ve mutfakta hissedilsin. Sağlık hizmetleri ücretsiz ve erişilebilir olsun. Bu haklar siyasi tercihlere feda edilemez. Bu düzen değişecek. Biz susmayacağız. Biz geri çekilmeyeceğiz. Biz evlerimize kapanmayacağız. Emekli açlığa mahküm ediliyorsa, sokak bizimdir. İnsanca yaşamak için, eşitlik için, adalet için mücadeleye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

