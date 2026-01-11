Emeklilerden Yüksek Aylık Protestosu

Haber: Hakan KAYA/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

EYT ve Emekliler Federasyonu Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda "Emekliyi onuruyla yaşatmayan, ancak kefen parası olacak sadakayı reddediyoruz" başlıklı açıklaması gerçekleştirdi. Eylem sırasında "En düşük emekli aylığı, Hazine katkısıyla 20 bin liraya çıkarılmıştır. Açlık sınırının 30 bin lirayı aştığı bir ülkede, 20 bin lirayı 'iyileştirme' olarak sunmak; emeklilerle açıkça alay etmektir. Bu yaklaşım, refah değil, sefalette eşitlik dayatmasıdır. 20 bin TL bir emekli aylığı değil, yoksulluğun içinde bırakılan, yaşamdan tasfiye edilen emeklinin, ancak kefen parası olur" diyen emekliler, diğer emekli aylıklarındaki artışın yüzde 12.2'de kalmasını çifte haksızlık olarak niteledi. Yere çürümüş meyve döken ve "Daha fazla primle ve yılla emekli olanların suçu nedir?" diye soran emekliler, seyanen zam istedi, "Sefaletin hesabını sandıkta soracağız" ifadelerini kullandı. EYT ve Emekliler Federasyonu Başkanı arzu Lastikçi tarafından okunan basın bildirisinde iktidara şu sözlerle seslenildi:

"Emekli; sadaka beklemez, hakkını ister"

"Halkın ve haklının sesini duyun artık sayın iktidar sahipleri! Ülkenin mihenk taşı emekliler. Bir ömür sabahın ilk ışığında uyanandır emekli,

Alın terini toprağa, demire, kağıda bırakandır. Bu ülkenin destanı, kahramanıdır. Her taşında izi olandır. Çalışırken üreten, emekliyken öğreten,

geçmişi ayakta tutan, bilge bir çınardır emekli. Ne yük oldu bu ülkeye, ne de fazlalık… O, devletin temelinde duran en ağır ve en sağlam taştır. Emekli; sadaka beklemez, hakkını ister. Boynunu bükmez, başını dik tutar.

"Emekli yük değil, bu ülkenin ta kendisidir"

Bir ülkenin vicdanı, emeklisine verdiği değerle ölçülür. Çünkü emekli, geçmişin emeği, bugünün onuru, yarının rehberidir. Unutulmasın ki; emekli susmayacak. Hakkı için konuşacak. Onuru için direnecektir. Emekli yük değil, bu ülkenin ta kendisidir. Evet, en düşük emekli aylığı, Hazine katkısıyla 20.000 TL'ye çıkarılmıştır. Açlık sınırının 30 bin TL'yi aştığı bir ülkede, 20 bin lirayı "iyileştirme" olarak sunmak; emeklilerle açıkça alay etmektir. Bu yaklaşım, refah değil, sefalette eşitlik dayatmasıdır. 20 bin TL bir emekli aylığı değil, yoksulluğun içinde bırakılan, yaşamdan tasfiye edilen emeklinin, ancak kefen parası olur. Bu bir felaket tablosudur. Bu vicdani bir çöküştür.

"Sosyal devlet anlayışı çok ağır bir yara almıştır"

Tarafsız bir kurum olmaktan çıkmış TÜİK eliyle emekçi ve emeklinin sofrası boşaltılmış, bilinçli bir şekilde düşük gösterilen enflasyonla, emeklinin alım gücü sistematik olarak bitirilmiş, kirasını faturasını ödeyemez, çarşıya pazara çıkamaz, en temel ihtiyacını alamaz hale getirilmiştir. Emekliyi yoksullaştıran bu düzen, ısrarlı bir politika haline getirilmiştir. Asgari ücrete yapılan % 27 lik zamla yoksullaşma bir kere daha resmileştirilmiş, 28.075 lira ile çalışanda yokluğa yoksulluğa mahkum edilmiştir. Dün Een düşük emekli maaşı alanların sayısı 4 milyon iken bugün 4 milyon 900 bine çıkmıştır. Bu rakamlar hangi sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Bugün emekli çöpün başına pazarın çürüğüne artığına düşürülmüş, ucuz otel odalarına mahkum edilmiş, yılların emeği ve alın terine karşılık yaşam mücadelesine girmişse, sosyal devlet anlayışı çok ağır bir yara almıştır. Sosyal devlet vatandaşını korur kollar, insanca bir hayat sunar, yaşam hakkını elinden almaz.

"Daha fazla primle ve yılla emekli olanların suçu nedir?"

Ancak görüyoruz ki emekli ve emekçiye kaynak ayrılmayan 2026 bütçesi, yandaşa, faiz lobisine, sermayeye akıtılmış, ülkenin belkemiği milyonlarca emeklisi ve emekçisi yok sayılmıştır. En düşük emekli aylığına yüzde 18,5 artış yapılırken, diğer emekli aylıklarına yalnızca yüzde 12,2 oranında zam yapılması, çifte bir haksızlık yaratmıştır. Daha fazla primle ve yılla emekli olanların suçu nedir? Ortalama emekli aylıkları bilinçli bir şekilde aşağı çekilmiş ve tüm emeklileri dipte buluşturmayı hedeflemiştir. Bize kader diye dayatılan sefalette ısrar politikalarını kabul etmiyoruz. Başarısız oldukları politikalar sebebiyle oluşan krizlerin faturasını, emekliye ve emekçiye ödeten anlayışı reddediyoruz. Yönetemiyorsanız yönetecekler gelsin diyoruz"

Emeklilerin talepleri: Tamamlanan aylığın değil, kök aylıkların yükseltilmesini istiyoruz

Basın açıklamasında emeklilerin talepleri ise şöyle sıralandı:

"Kök maaş garabetinden kurtularak, tamamlanan aylığın değil, kök aylıkların yükseltilmesini istiyoruz.

Emekli maaşları arasındaki adaletsizliğin giderilmesini, adil bir ücret sistemi için İntibak yasasının çıkarılmasını,

Aylık bağlama oranlarının yeniden yüzde 70 lere yükseltilmesini istiyoruz.

Hastane muayene ve ilaç katkı paylarının kaldırılmasını istiyoruz.

Özel Banka ve Sandık Emeklilerinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Emeklilerinin, İşçi ve Memur Emeklilerinin aldığı tüm haklardan faydalanmasını istiyoruz.

Memurlara verilen seyyanen zamların, Memur Emeklisine de verilerek, yapılan haksızlığın giderilmesini istiyoruz.

17 milyon Dul, Yetim ve Emekliler olarak diyoruz ki; sadaka değil alın terimizin karşılığını istiyoruz. Yardım değil adalet istiyoruz, lütuf değil hak istiyoruz. İnsanca ve onurumuza yaraşır bir şekilde yaşamak istiyoruz. Bu insanlık dramına dönüşen maaşları kabul etmiyor; en düşük emekli maaşının 50 bin liraya çekilerek, ayırım yapılmaksızın tüm emekliye seyyanen 35 bin lira zam yapılmasını istiyoruz."

"Erken yaşta işe girmek ve anayasal hakkı gereği emekli olmak suç değildir"

Yanlış politikalarla ekonomiyi krize sokan iktidar sahiplerinin faturayı her seferinde EYT'li emeklilere kestiğini de vurgulayan emekliler şöyle devam etti:

"Yük ve maliyet algısıyla suçlu ilan edip hem toplumun hem de 14 milyon emeklinin önüne atmıştır. EYT li emekliler fazla fazla ödediği primler ve 24 yıl sonra gelen, geciken adalet ile yük değil bu ülkenin yüz akıdır yüz akı. Topluma pompalanan 38-43 yaş EYT'nin toplamı değil çok cüzi bir rakamıdır. Erken yaşta işe girmek ve anayasal hakkı gereği emekli olmak suç değildir. Emeklilik yaş ortalamamız 49.9 dur. Hiç kimse EYT'nin anasının ak sütü gibi helal hakkını mundar etmeye çalışmasın..."

"Ayırım, kayırım, eşitsizlik istemiyoruz"

Emeklilikte Adalet Arayanlar Derneği (EMMADER) Başkanı Mihriban Uğurlu, 2021 Tüm Emekliler Sendikası Beykoz Şube Başkanı İbrahim karadağ, Emekli Meclisi Sendikası'ndan Yusuf Koyun, Demokratik Emeklilerden Selahattin Sert, TİP'li Emeklilerden Salih Şencan, Emekçi Hareket Partisi temsilcisi, DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Hakan Ağaoğlu ve Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burhan Yıldırım'ın da katıldığı eylemde ortak basın açıklaması şu sözlerle sona erdi:

"Yasaların geriye aleyhte isletilerek, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir haksızlığa maruz kalan ve yarım da olsa haklarını alan bizler için bu akıl tutulması sözleri şiddetle kınıyoruz. Her kim olursa olsun EYT yi rencide eden, onurunu kıran sözleri sarfedenlere, en sert alfabemizle cevap vereceğiz... Biz bu ülkenin güzide emekçisi ve emeklileri olarak asla karşı karşıya gelmeyeceğiz. Bizleri bölüp parçalamak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Hak ve adalet hepimiz içindir. Ayırım, kayırım, eşitsizlik istemiyoruz. Sivil topum kuruluşları olarak adalet sağlanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz...

"Devlet, milletini oyalayamaz"

3 Mart 2023 tarihinde çıkarılan 7438 sayılı EYT Yasası, mağdur yüzbinler için bilinçli bir dışlama belgesi olmuştur. Anayasal hakları elinden alınan, söz verilip de 5000 prim gününü tamamlayan, Kısmi Emeklilik hakkı bulunan EYT liler, bu yasada bilerek masada bırakılmıştır. Söze güvenen ve borçlanan, eksik yasayla ortada bırakılan mağdurlar banka hacizlerine düşürülerek, perişan edildiler. 5000 Prim ve Kısmi Emeklilik hakkı; Anayasal eşitlik ilkesine, sosyal devlet anlayışına ve hukuk vicdanına rağmen yok sayılmıştır. Soruyoruz: 99 öncesine göre prim günü tamam olanlar neden emekli edilmedi ? Kısmi Emeklilikte yaş haddi neden kaldırılmadı ? Hangi gerekçe, yılların emeğini yasaya sığmaz kılmıştır ? Devlet, milletini oyalayamaz. Hak, ertelenemez. Adalet, bekletilemez.

Türkiye'de 20 Nisan 1982 – 4 Ekim 2000 tarihleri arasında vergi mükellefi olan, oda siciline, esnaf kefalet kooperatifine kayıt yaptıran ve belediyeden işyeri ruhsatı alan yüz binlerce esnaf ve sanatkar fiilen çalışmış olmasına rağmen, bu dönemde devlet tarafından Bağ-Kur tescili yapılmamıştır. Tescil hakkının verilmesini istiyoruz. Eşitlik ve Adalet ilkesi gereği; 9000 prim değil, 99 öncesi SSK lıların sahip oldukları 5000 prim haklarını, Kısmi Emeklilikte de 5400 değil yine SSK lıların sahip olduğu 3600 prim günlerini ve ihya mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz.

"Mezarda emeklilik istemiyoruz"

Bağkurluların engelli ve malulen emeklilikte yaşadığı adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz. Staj ve Çıraklık sigorta başlangıcının, emeklilik başlangıç süresi olarak sayılmasını, kadınlarımızın doğum borçlanmasında, doğum öncesi sigortalı olmak şartının kaldırılmasını, askerlik borçlanmasında da Emekli Sandıklarına tabi olanların, SSK lılarla aynı şartlara sahip olmasını istiyoruz. 8 Eylül 99 sonrası çalışma hayatına dahil olanlara, adil bir emeklilik sistemi getirilmesini, mevcut emeklilik sistemi, ülkemiz çalışma koşullarına uygun olmadığından, mağdur etmeyecek kökten bir reformun hayata geçirilmesini istiyoruz. Mezarda emeklilik istemiyoruz. SGK kaynaklı tüm mağduriyetlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Emek ve alın terinin kıymetini bilmeyenlere karşı susmayacağız."

"Geçim yoksa sandık var... Bu sefaletin hesabını sandıkta soracağız"

Açıklamalar sırasında EMMADER Başkanı Mihriban Uğurlu da yerdeki çürük meyve ve sebzeleri göstererek "Bugün bir vekil 275 bin lira maaş alıyor. Bir emekli vekil 500 bin lira maaş alıyor. Çalışan asgari ücretliye, emekliye reva görülen pazarda akşam 6'dan sonra kalan çürük meyve bunun üstüne söylenecek hiçbir şey yok." dedi. Yeniden söz alan Arzu Lastikçi, "Bize açlığı ve sefaleti reva görenlere diyoruz ki, biz insanız. Dilenci değil emekliyiz insanca yaşam istiyoruz. Bizi bunu layık görenlere söylüyoruz ki; onurumuzla, insanca yaşanacak maaşlar istiyoruz. Biz bu tabloyu reddediyoruz" diyerek yerdeki çürük meyveleri döktü. Açıklamaların ardından "Geçim yoksa sandık var" yazılı sembolik sandığa bazı emekliler boş cüzdanını sandığa attı, bazıları ise ellerindeki kırmızı kartı sandığa atarak taleplerini dile getirdi.

Arzu Lastikçi son olarak şunları söyledi: "Geçim yoksa sandık istiyoruz. Geçim yoksa erken seçim istiyoruz. Yönetemiyorsanız yönetenler gelsin istiyoruz. O sandık önümüze gelecek. Bu sefaletin hesabını sandıkta soracağız. 17 milyon emekli bu sefer ağza sürülen bir parça bala razı olmayacak. O yüzden biz sandıkta gerekeni yapacağız"