Emeklilere Asgari Ücret Çağrısı

21.01.2026 11:09
CHP'li Seyit Torun, emekliler için asgari ücret maaş talep ediyor, TBMM'de nöbete devam ediyor.

(ANKARA)- CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Emeklimiz ikinci baharında zulüm yaşıyor. O yüzden TBMM'de Genel Kurul'da olan yasayla birlikte emeklimize bir asgari ücret maaş diyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Buradan TBMM'de bulunan milletvekillerimize sesleniyoruz: Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve emeklimizin hakkını vermek için burada irade ortaya koyun ve bir asgari ücreti hiç değilse emeklilerimize sağlayalım" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi amacıyla başlattığı nöbet 14'üncü gününde devam ediyor. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, sosyal medya hesabından "Sabah saat 06.00. Emeklilerimiz evine ekmek götüremiyor, torununun yüzüne bakamıyor. İkinci bahar olması gereken emeklilik, bugün milyonlar için zulme dönmüş durumda. Mücadeleye devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Söke söke alacağız" notuyla TBMM Genel Kurulda çektiği videoyu paylaştı.

Torun şunları kaydetti:

"Emeklilerimizin hakkı için TBMM'de nöbetteyiz ve sabahın 06.00'sı. Bugün Genel Kurul devam edecek. ve Genel Kurul'a gelen emeklilerimizle ilgili maaş artışı iktidarın talep ettiği gibi, önerdiği gibi değil. ve bizim önerdiğimiz gibi olması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Diyoruz ki emeklilerimiz hiç değilse bir asgari ücreti alabilsin. Emeklimiz iş değilse AK Parti iktidarına kadar asgari ücretin bir buçuk katı olan maaşları hiç değilse bir katı bari olsun eşitlensin. Emeklimiz evine ekmek götüremiyor. Torununun yüzüne bakamıyor. Emeklimiz ikinci baharında zulüm yaşıyor. O yüzden TBMM'de Genel Kurul'da olan yasayla birlikte emeklimize bir asgari ücret maaş diyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. ve buradan bütün parlamentoda bulunan, TBMM'de bulunan milletvekillerimize sesleniyoruz: Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve emeklimizin hakkını vermek için burada irade ortaya koyun ve bir asgari ücreti hiç değilse emeklilerimize sağlayalım."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
