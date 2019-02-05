Emel Sayın, Yarın Crr'de Konser Verecek

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Alişan ve Buse Varol, Doğacak Bebekleri İçin Ebeden Ders Aldı

Türklerin Yaptığı ve Dünyada Tek Olan Otomobili Almak İçin Milyarderler Sıraya Girdi