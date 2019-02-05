Son Dakika Haberleri: Emel Sayın, Yarın Crr'de Konser Verecek

Emel Sayın, Yarın Crr'de Konser Verecek

1 saat önce

Ses sanatçısı, müzik yorumcusu ve sinema oyuncusu Emel Sayın, yarın Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sevenleriyle bir araya gelecek.

Emel Sayın, Yarın Crr'de Konser Verecek, System.String[]
Ses sanatçısı, müzik yorumcusu ve sinema oyuncusu Emel Sayın, yarın Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sevenleriyle bir araya gelecek.

CRR'de her ay gerçekleştirdiği konserlerle müzikseverlerle bir araya gelen Sayın, yarın "Ah Bu Gönül Şarkıları" başlıklı programla saat 20.00'de sahne alacak.

Usta sanatçı konserde, aralarında "Unutamam Seni", "Yağdır Mevlam", "Uzun İnce", "Yangın Olur", "Rüyalar", "El Bebek", "Çile" ve "Mavi Boncuk" gibi sevilen şarkılarının yer aldığı repertuvarını, dinleyicilerinin beğenisine sunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:02 Kaynak: AA

Emel Sayın, Kültür Sanat
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