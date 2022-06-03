Emet'te ahıra yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Emet'te ahıra yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu

03.06.2022 17:48
Emet'te ahıra yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Kütahya'nın Emet ilçesinde hayvan ahırına yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kütahya'nın Emet ilçesinde hayvan ahırına yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniceköy Malı mevkiinde dün gece şiddetli yağış ve gök gürültüsü esnasında Hasan Şen'e ait hayvan ahırına düşen yıldırım sonucu ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Sabah hayvanlarının bakımını yakmak amacıyla ahıra gelen Hasan Şen, düşen yıldırım sonucu 4 büyükbaş hayvanlarının telef olduğunu gördü ve ardından yetkililerle irtibata geçerek olayla ilgili tutanak tutturdu.

Yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvanının telef olmasından çok üzgün olduğunu söyleyen Şen, " Dün gece Yeniceköy Malı mevkiinde şiddetli yağış ve gök gürültüsü vardı. Düşen yıldırımların biri hayvan ahırıma isabet etmiş. Sabah geldiğimde hayvanlarımın telef olduğunu görünce ne yapacağımı bilemedim. Gerekli mercilere durum bildirdim. Hayvanlarımın maddi değeri 60 bin TL civarındaydı "dedi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Atatürk Bulvarı'nda refüj ve aydınlatma çalışmaları Atatürk Bulvarı'nda refüj ve aydınlatma çalışmaları Müdür Sıralı'dan Başkan Işık'a ziyaret Müdür Sıralı'dan Başkan Işık'a ziyaret
Kaynak: İHA

Hasan Şen, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emet'te ahıra yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 17:55:15. #1.13#
SON DAKİKA: Emet'te ahıra yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement