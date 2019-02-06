Son Dakika Haberleri: Emet'te Hamamlar, 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Bedava

Emet'te Hamamlar, 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Bedava

52 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde Belediye Meclisi tarafından alınan kararla 65 yaş üstü vatandaşlar belediye tarafından işletilen hamamlara ücretsiz girebilecek.

Emet'te Hamamlar, 65 Yaş Üstü Vatandaşlara Bedava, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde Belediye Meclisi tarafından alınan kararla 65 yaş üstü vatandaşlar belediye tarafından işletilen hamamlara ücretsiz girebilecek.

Enflasyonla mücadele kapsamında belediye tarafından işletilen hamamlardan 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz yararlanmasının karara bağlandığı, daha sonra belediyeden yapılacak duyuru ile 65 yaş üstü vatandaşlara giriş kartı verilerek hizmetten yararlanmalarının sağlanacağı açıklandı.

Hükümet tarafından başlatılan enflasyonla mücadeleye destek amacıyla bu kararı aldıklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Koca, "Emetimizde hamam kültürü farklı bir olay. Bir çok ilde 65 yaş üstü vatandaşlarımız toplu taşımalardan ücretsiz yararlanıyor. Emekli ve yaşlı vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme, bir nebze olsun destek vermek adına çalışma yaptık. Belediyemize ait hamamlarımızda 65 yaş üstü vatandaşlarımıza böyle bir hizmet götürerek, hem büyüklerimize saygı ve hürmetimizi göstermek,hemde enflasyonla mücadele çabalarına destek vermek istedik. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:34 Kaynak: İHA

Kütahya, Emet, Yaşam
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