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Emet'te temizlik seferberliği

6 saat önce

Emet'te temizlik seferberliği Başkan Hüseyin Doğan personeliyle birlikte süpürge ve küreklerle sokaklarda temizlik yaptıKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde, belediye tarafından başlatılan temizlik kampanyasına Başkan Hüseyin Doğan'da katıldı.

Emet'te temizlik seferberliği

Başkan Hüseyin Doğan personeliyle birlikte süpürge ve küreklerle sokaklarda temizlik yaptı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde, belediye tarafından başlatılan temizlik kampanyasına Başkan Hüseyin Doğan'da katıldı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, kampanyayı, eline süpürge ve kürek alarak alıp temizlik yaparak başlattı.

Çalışmaların sadece mahalle ve sokak temizlikleri ile kalmayacağını, vatandaşlarda çevre bilinci oluşturulması adına, görsel ve sosyal medyada etkin kampanyalar düzenleneceğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Bilindiği üzere Kütahya Katı Atık Birliği'nin fesh edilmesi ile ilçelerimizde çöp toplama ve temizlik işleri belediyelerimize devredilmişti. Emet Belediyesi olarak temizlik ekibi kurma ve araç malzeme donatım çalışmalarımız devam ediyor. Yeni araçlarımız ve yeni çöp konteynerlerimiz en kısa sürede hizmete geçecek. Bizler de vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına tüm ekiplerimizle birlikte bir kampanya başlattık. 'Emet'teyiz, Emet temiz' sloganı ile tüm personelimizle girilmedik mahalle ve sokak bırakmayarak temizlik çalışmaları yürütüyoruz. Bahar aylarında yapımına başlanması planlanan içme suyu, yağmur kanalları ve kanalizasyon altyapı çalışmaları ile birlikte, bazı noktalarda çöp konteynerlerimiz yer altına alınacak. Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra üst yapı ve aydınlatma çalışmaları ile hedefimiz tertemiz ve ışıl ışıl bir Emet olacaktır" dedi.

Başkan Doğan, personeliyle birlikte süpürge ve küreklerle sokaklarda bir süre temizlik yaptı.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başkanlığında ilçede yoğun bir temizlik kampanyası başlattıklarını belirten Emet Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Hügül, "Vatandaşlarımızdan kampanyaya destek bekliyoruz. Temizliğin her şeyden önce kirletmemek ve çevremize, birlikte yaşadığımız topluma saygı göstermekten geçtiği bir gerçektir. Halkımızın çöpleri çöp konteynerlerine atarak üzerlerini kapatmaları, cadde ve sokaklarda yerlere çöp atmamaları, atanları uyarmaları gibi ortak bir bilinç oluşturabilir ve uygulayabilirsek hep birlikte temiz bir Gazi Emet'i rahatça oluştururuz" diye konuştu.

Emet'te temizlik seferberliği

Hüseyin Doğan, Kütahya, Emet, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:57 Kaynak: İHA
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