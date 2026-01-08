Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı\'nın eşi Wan Azizah İsmail ile programlarına ilişkin video paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Yaşayan Miras Okulunu ziyaretlerine ilişkin video paylaştı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşlik zemininde yükselen Türkiye-Malezya ilişkilerinin huzura, istikrara ve ortak iyiliğe hizmet eden bir geleceğin inşasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda, Emine Erdoğan ile Wan Azizah İsmail'in Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Yaşayan Miras Okulunu ziyaretlerinden görüntüler yer aldı. - ANKARA