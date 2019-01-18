Son Dakika Haberleri: Emine Günay, Ekonomi Danışma Kurulu'na Bir Daha Seçildi

Emine Günay, Ekonomi Danışma Kurulu'na Bir Daha Seçildi

35 dakika önce

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Nur Günay, AK Parti Ekonomi Danışma Kurulu'na 27. dönemde tekrar seçildi.

Emine Günay, Ekonomi Danışma Kurulu'na Bir Daha Seçildi, System.String[]
AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Nur Günay, AK Parti Ekonomi Danışma Kurulu'na 27. dönemde tekrar seçildi.

Prof. Dr. Günay katıldığı Ekonomi Danışma Kurulu Toplantısı'na dair sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Prof. Günay açıklamasında, " Ekonomi Danışma Kurulu toplantımızı AK Parti Genel Merkezimizde Genel Başkan Yardımcımız ve Ekonomi İşleri Başkanımız Lütfi Elvan başkanlığında gerçekleştirdik. Beş saat süren toplantımız çok verimli geçti, mevcut ekonomik durumu ve ekonomik politikalarımızı değerlendirdik" şeklinde açıklamada bulundu.

Prof. Günay açıklamasında şu sözlere de yer verdi;

"Öncelikle küresel ve ulusal ekonomik konjonktürü ve 2019 beklentilerini değerlendirdik. Tüm dünyada ve özellikle başta ABD olmak üzere bir belirsizlik havası hakim. FED'in faiz artırımını ikiye indirme beklentisi, küresel daralma ve ticaret savaşları ülkemizin konjoktürünü de etkileyecektir. Bu süreci fırsata nasıl çevirebiliriz, bunları değerlendirdik. Son dönemde Meclisten çıkardığımız ekonomik düzenleme ve teşvikleri, hedef kitlelere etkisini konuştuk. 2019 seçim sonrası ekonomik yol haritamız hakkında görüş alış verişinde bulunduk".

Vatandaşın sesi, sahanın nabzı

Kurul üyeleri teker teker saha çalışmalarındaki gözlemlerini ve gelen talepleri aktardılar. Prof. Günay "Sahada karşılaştığımız sorunları çözüm önerileri ile dile getirdik. Ben sayın Lütfi Elvan'a saha gözlemlerimi ve her kesimden gelen talepleri zaman zaman rapor şeklinde veriyorum. Toplantı sırasında da çiftçimizin, üreticimizin, esnafımızın, KOBİ'mizin, iş iinsanımızın taleplerini dile getirdim. Genel Başkanımız her zaman çözüm odaklı yaklaşmış ve konuların çözümü için girişimlerde bulunmuştur. Kendisine verdiği destek için teşekkür ederim" dedi.

Var gücümüzle çalışacağız

Prof. Dr. Günay aynı zamanda Avrupa Parlamenterler Meclisi Üyeliği, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı, TBMM Grup Denetçiliği görevlerine de devam ediyor. Prof. Dr. Günay konu ile ilgili, "Ülkemiz için önemli bir sorumluluk aldık. Milletimizin, Eskişehir'imizin teveccühü ile onları temsil etmek üzere milletvekili seçildik. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Ülkemize, şehrimize her ne şekilde katkı sağlayabileceksek elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Tabi tempo çok yoğun. Gece geç saatlere kadar Meclisten halkımızın refah düzeyini artıracak yasaları geçiriyoruz, yeni ekonomik ve sosyal politikalar üzerinde çalışıyoruz. Ama Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biliyoruz ki durmak yok, yorulmak yok. Önce Millet, Önce Memleket diyerek çalışacağız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:50 Kaynak: İHA

Yaşam
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