Son Dakika Haberleri: Eminönü'nde bayram yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

Eminönü'nde bayram yoğunluğu

48 dakika önce

BAYRAMIN 3'üncü gününde de Eminönü'nde yoğunluk yaşandı.

Eminönü'nde bayram yoğunluğu, System.String[]
BAYRAMIN 3'üncü  gününde de Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar taştı. İstanbullular bayramın son günün de de kendilerini dışarı attı. İstanbulluların ziyaretlerinde tercih ettikleri yerlerden biri olan Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü iskelesi doldu taştı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar ulaştı.

(FOTOGRAF)


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:05 Kaynak: DHA
Eminönü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu 41 yaşındaki müzisyen Murat Omurtağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Binali Yıldırım: Kürdistan mebusu da vardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 16:53:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eminönü'nde bayram yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]