EMİNÖNÜ'NDE BRONZ SİMİTLERİ ÇALINAN HEYKELİN SANATÇILARINDAN BURNAZOĞLU TEKRAR YAPMASI 1 AYI ALIR

EMİNÖNÜ'nde bronz simitleri çalınan Simitçi Heykeli'nin heykel sanatçılarından biri olan Mustafa Burnazoğlu Simitlerle de simit konunun öznesi olduğu için ayrıca özen gösterilmişti. Yaklaşık 30-40 simit vardı. Oradaki madenin satılıp paraya çevrilince çok fazla maddi değeri olacağını sanmıyorum, eserin bütünlüğünü bozmaya yönelik bir hareket olduğunu düşünüyorum. Simitleri tekrar yapmak yaklaşık 1 ay sürer dedi.

Fatih Belediyesi tarafından, heykel sanatçıları Mustafa Burnazoğlu ve Ersin Alyakut'a yaptırılan simitçi heykelinin 30 bronz simidi çalındı. Parasını denkleştirmeye çalışan bir çocuğa simit veren simitçiyi tasvir eden heykelin yapımı 3 ay sürmüştü. Eminönü'nü ziyaret edenlerden yoğun ilgi gören simitçi heykelinin tezgahı 3 aydır simitsiz kaldı. Heykelin simit tezgahının bir kısmı da zarar gördü.

İNSANLARIN DOKUNMASINI İSTEDİK AMA DOKUNMANIN ÖTESİNE GEÇMİŞ

Heykel Sanatçısı Mustafa Burnazoğlu, Biz arkadaşımla Fatih Belediyesine teklif götürmüştük. Zaten belediye o dönemde diğer meslek gruplarının heykellerini yaptırıyordu. Biz de simitçiyi yaptık. Poz veren bir simitçi yerine bir kompozisyon oluşturduk. Karşısındaki çocuk para sayıyordu ve simit uzatan biri heykeli yaptık. Yaklaşık 500-600 kilogram kilden modellendi, 2 ayrı figür ayrı ayrı modellendi, sonrasında bronz döküldü. Bronz döküldükten sonra meydana yerleştirildi. 900 kilogram ile 1 ton arasında ağırlığa sahip heykel. Her oraya gittiğimde başında bir kalabalık görüyordum. Bizden kaide istenmesine rağmen kaidesiz olmasını istedik ki, insanlar oradan geçerken simitçiye dokunsunlar, simitçi o toplu içerisinde gerçekten yaşasın istedik. Bunu da gördük, insanlar fazla ilgi gösterdiler ama dokunmanın ötesine geçmiş dedi.

SİMİTLERİ TEKRAR YAPMAK YAKLAŞIK 1 AY SÜRER

Mustafa Burnazoğlu, Heykelde fazla emek var, en başından sonuna kadar tamamlanması 3 ayı buldu. Heykel çok detaylı bir heykel, her yerinde işçilik çok fazla var, gece gündüz çalışılmış bir heykel. Simitlerle de simit konunun öznesi olduğu için ayrıca özen gösterilmişti. Yaklaşık 30-40 simit vardı. Oradaki madenin satılıp paraya çevrilince çok fazla maddi değeri olacağını sanmıyorum, eserin bütünlüğünü bozmaya yönelik bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bu gibi eserlere karşı bu tutuma üzüldüm. Simitlerin gitmesine değil de insanların eserlere zarar vermesine üzüldüm. Simitleri tekrar yapmak yaklaşık 1 ay sürer. Kesinlikle o heykelde simit olmalı, kompozisyon simitçi kurulmuş, simit de haliyle başrolü oynuyor diye konuştu.