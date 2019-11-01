Son Dakika Haberleri: Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama
Son Dakika Güncel Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama

Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama

7 saat önce

Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının olduğu alandaki yer altı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının olduğu alandaki yer altı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı o anlar kameralara yansıdı.

Olay saat 10.00 sıralarında Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının olduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otobüs duraklarının bulunduğu alandan geçen yer altı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Yanmadan kaynaklanan patlamaların yaşandığı o anlar kameraya yansıdı.

(Selim Bayraktar/İHA)

Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama

Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu
İstanbullular dikkat! İDO seferleri iptal edildi Pendik'te faciadan dönüldü, İETT otobüsü ağaca çarparak durdu Son dakika: Balık ekmek tekneleri tartışmasında yeni gelişme! Balıkçılar bir süre daha satışa devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 18:15:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]