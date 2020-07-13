EMİNÖNÜ'NDE HIRSIZLIK İÇİN ÇOCUK KULLANAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

Eminönü Meydanı'nda küçük kız çocuğunu kullanarak hırsızlık yapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşe D.'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. Aykut T. ve Yağmur T.'nin ise bugün adliyeye sevk edildiği bildirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bebek arabası bulunan ailenin Eminönü meydanında bir bankta oturduğu yanlarına giden Yağmur T.'nin aileyi oyaladığı Aykut T.'nin bebek arabasındaki çantayı aldığı ve yanındaki küçük kız çocuğuna verdikten sonra uzaklaştıkları görülüyor.
Görüntü dökümü:----------------------Güvenlik kamerası görüntüleri-Hırsızlık yapıldığı anlar
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi