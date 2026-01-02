Eminönü'nde Korkunç Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Eminönü'nde Korkunç Kaza: 4 Yaralı

Eminönü\'nde Korkunç Kaza: 4 Yaralı
02.01.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Eminönü'nde fren yerine gaza basan sürücü, valizlere ve vatandaşlara çarptı. 4 kişi yaralandı.

Fatih Eminönü'nde fren yerine gaza basan otomobil sürücüsü, önce valizlere ardından vatandaşların arasına daldı. Kazada 1'i motosiklet sürücüsü 4 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 09.30'da Fatih Eminönü Sultan Hamamı Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki sürücü, fren yerine gaza basınca önce bir dükkan önündeki valizlere çarptı ardından vatandaşların arasına daldı. Sürücü, 1'i motosiklet sürücüsü 4 kişiye çarptı. Kazayı görenler, çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaşların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün önce valizlere ardından motosiklet sürücüsüne ve diğer vatandaşlara çarptığı görülüyor.

"Gaza bastığı zaman önündeki çantalara vurdu"

Kazadan son anda kurtulduğunu söyleyen Murat Eser, "Ben tam mısır tezgahının yanındaydım. Şu aradan motor geldi. Ondan sonra bu sokaktan araba geldi. Arabayı fark etmedik. Motor geçerken ben mısırcının yanındaydım. Hamal malı yüklerken benim abim gitti. Ardından sürücü heyecanlandı. Nasıl olduysa gaza bastı. Gaza bastığı zaman motora çarptı önündeki çantalara vurdu. Aşağı doğru gitti. Oradakilere de vurdu" dedi.

"Motorcuya vurdu anlık panikle fren yerine gaza bastı"

Kazayı gördüğünü söyleyen Mevlan Çakmaklı, "Sabah 10.00 sıralarıydı, burası trafiğe kapanıyor. Saat 10.00 önce araçların çıkması lazım. Saat 09.30 sıraları şuraya bir araç geldi. Burası biraz kör nokta kalıyor. Buradan motorcu gelirken fark etmedi. Motorcuya vurdu anlık panikle fren yerine gaza bastı. İnsanlar gelip geçiyordu. 4 ya da 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılar vardı. İnsanların malı da zarar gördü" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Motosiklet, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Eminönü, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Eminönü'nde Korkunç Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:43:44. #7.11#
SON DAKİKA: Eminönü'nde Korkunç Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.