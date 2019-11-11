Son Dakika Haberleri: Emlak Konut GYO, İstanbul Finans Merkezi kapsamında 3 sözleşme imzaladı
Son Dakika Güncel Emlak Konut GYO, İstanbul Finans Merkezi kapsamında 3 sözleşme imzaladı

Emlak Konut GYO, İstanbul Finans Merkezi kapsamında 3 sözleşme imzaladı

6 saat önce

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Protokolü çerçevesinde 1 milyar 140 milyon TL, 1 milyar 842 milyon TL ve 719 milyon 200 bin TL bedeli üzerinden sözleşmeler imzaladı.

Emlak Konut GYO, İstanbul Finans Merkezi kapsamında 3 sözleşme imzaladı, System.String[]

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Protokolü çerçevesinde 1 milyar 140 milyon TL, 1 milyar 842 milyon TL ve 719 milyon 200 bin TL bedeli üzerinden sözleşmeler imzaladı.

Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Protokolü çerçevesinde şirket tarafından ihale edilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 3 bin 328 Ada 1 ve 13 Rekreasyon Parselleri İkmal İnşaatı İşi kapsamında Yüklenici Siyahkalem Müh. İnş. San. ve Tic. AŞ & Mustafa Ekşi İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile 1 milyar 140 milyon TL (KDV Hariç), 3 bin 328 Ada 14 Parsel Özel Proje Alanı İkmal İnşaatı İşi kapsamında Yüklenici Güryapı Restorasyon Taah. ve Tic. AŞ & Yapı ve Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. AŞ İş Ortaklığı ile 1 milyar 842 milyon TL (KDV hariç), 3 bin 328 Ada 2 Parsel İkmal İnşaatı İşi kapsamında Yüklenici ASL İnşaat Taah. ve San. Tic. Ltd. Şti. ile 719 milyon 200 bin TL (KDV Hariç) bedeli üzerinden 8 Kasım 2019 tarihinde sözleşmeler imzalandığı bildirildi.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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