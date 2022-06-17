Emlak zengini Dikran Masis hakkında kiracıları tehditten suç duyurusu

Ünlü emlakçı ve müzayedeci Dikran Masis hakkında "kira sözleşmesi dolduğu için Haramidere Eskidji Bazaar'dan tahliyesini isteyen bazı mülk sahiplerini tehdit ettiği iddiasıyla" İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde kamu davası açılması için başvuru yapıldı.

Suç duyurusunda bulunan isimler arasında Kemal Öz, Eyüp Tufan, İsmet Ölçen ve Murat Keskin gibi isimler yer aldı.

Esenyurt Haramidere'deki alışveriş merkezinde mülk sahibi olan isimler adına açıklama yapan Kemal Öz, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Patronlardunyasi.com'un haberine göre Veneris AVM Adi Ortaklığı ile Eskidji Çarşı İşletmeleri arasında 27 Mart 2012'de Haramidere'deki AVM'nin işletilmesi amacıyla 10 yıllık sözleşme imzalandığını anımsatan Kemal Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aradan 10 yıl geçmesi üzerine 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen genel kurul sonrası bazı malikler son derece yasal ve doğal haklarını kullanarak mevcut işletmecinin devam etmesini istememiş ve Haramidere Eskidji Bazaar'ın tahliye edilmesi yönünde taleplerini dile getirmiştir.

Bunu duyan Dikran Masis, söz konusu mülk sahiplerine husumet beslemeye başlamış, 29 Mart'ta güvenlik görevlileri aracılığıyla Yenibosna ve Haramidere'de bulunan Eskidji Bazaar'daki 4 bin esnefa bildiri dağıttırmıştır. Bildiride söz konusu kişilere hakaret etmekle kalmayan Dikran Masis, bu isimleri açıkça tehdit de etmiştir."

Konuyla ilgili tutanaklar ve deliller savcılığa iletildi

Mülk sahibi Kemal Öz, tehdit ve hakaret dolu içeriklerin yer aldığı bildirilerin dağıtıldığına dair tutanakların tutulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Basın açıklamamızın ekinde bir örneği de yer alan bildiride mülk sahipleri aba altından sopa gösterilerek tehdit edilmiş, ticari itibarlarının sarsılmasına sebebiyet verilmiş, kendileri alenen hedef gösterilmiştir. Bildiride isimleri ve unvanları açıkça yer alan isimler için hain ifadeleri kullanılmış, açıkça tehdit edilerek kendileri iş yapamaz hale getirilmiştir. Ayrıca bu çarşılardaki diğer esnafların da onlara yönelik cephe alınmasına sebebiyet verilmiştir. Tamamen doğal ve yasal olan haklarını kullanan ve işletmecinin devam etmemesini isteyen mülk sahipleri, maalesef bu nedenle tehdit ve şantaja maruz kalmışlardır. Konuyla ilgili tüm tutanaklar savcılık makamına iletilmiştir."

'İş yapamaz hale geldik'

Suç duyurusunda bulunan Kemal Öz, haklarında açıkça bildiri dağıtılan isimleri iş yapamaz hale geldiğini vurguladı.

Tüm bu sebepler nedeniyle savcılığa Dikran Masis hakkında suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Öz, "Tehdit, hakaret, iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçlarından soruşturma yürütülmesini ve kamu davası açılmasını talep ettik." diye konuştu.