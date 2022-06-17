Emlak zengini Dikran Masis hakkında kiracıları tehditten suç duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi

Emlak zengini Dikran Masis hakkında kiracıları tehditten suç duyurusu

17.06.2022 13:56
Emlak zengini Dikran Masis hakkında kiracıları tehditten suç duyurusu

Eskidji Çarşı İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Dikran Masis hakkında, 'tehdit, hakaret, iş ve çalışma hürriyetini ihlal' iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Ünlü emlakçı ve müzayedeci Dikran Masis hakkında "kira sözleşmesi dolduğu için Haramidere Eskidji Bazaar'dan tahliyesini isteyen bazı mülk sahiplerini tehdit ettiği iddiasıyla" İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde kamu davası açılması için başvuru yapıldı.

Suç duyurusunda bulunan isimler arasında Kemal Öz, Eyüp Tufan, İsmet Ölçen ve Murat Keskin gibi isimler yer aldı.

Esenyurt Haramidere'deki alışveriş merkezinde mülk sahibi olan isimler adına açıklama yapan Kemal Öz, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Patronlardunyasi.com'un haberine göre Veneris AVM Adi Ortaklığı ile Eskidji Çarşı İşletmeleri arasında 27 Mart 2012'de Haramidere'deki AVM'nin işletilmesi amacıyla 10 yıllık sözleşme imzalandığını anımsatan Kemal Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aradan 10 yıl geçmesi üzerine 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen genel kurul sonrası bazı malikler son derece yasal ve doğal haklarını kullanarak mevcut işletmecinin devam etmesini istememiş ve Haramidere Eskidji Bazaar'ın tahliye edilmesi yönünde taleplerini dile getirmiştir.

Bunu duyan Dikran Masis, söz konusu mülk sahiplerine husumet beslemeye başlamış, 29 Mart'ta güvenlik görevlileri aracılığıyla Yenibosna ve Haramidere'de bulunan Eskidji Bazaar'daki 4 bin esnefa bildiri dağıttırmıştır. Bildiride söz konusu kişilere hakaret etmekle kalmayan Dikran Masis, bu isimleri açıkça tehdit de etmiştir."

Emlak zengini Dikran Masis hakkında kiracıları tehditten suç duyurusu

Konuyla ilgili tutanaklar ve deliller savcılığa iletildi

Mülk sahibi Kemal Öz, tehdit ve hakaret dolu içeriklerin yer aldığı bildirilerin dağıtıldığına dair tutanakların tutulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Basın açıklamamızın ekinde bir örneği de yer alan bildiride mülk sahipleri aba altından sopa gösterilerek tehdit edilmiş, ticari itibarlarının sarsılmasına sebebiyet verilmiş, kendileri alenen hedef gösterilmiştir. Bildiride isimleri ve unvanları açıkça yer alan isimler için hain ifadeleri kullanılmış, açıkça tehdit edilerek kendileri iş yapamaz hale getirilmiştir. Ayrıca bu çarşılardaki diğer esnafların da onlara yönelik cephe alınmasına sebebiyet verilmiştir. Tamamen doğal ve yasal olan haklarını kullanan ve işletmecinin devam etmemesini isteyen mülk sahipleri, maalesef bu nedenle tehdit ve şantaja maruz kalmışlardır. Konuyla ilgili tüm tutanaklar savcılık makamına iletilmiştir."

'İş yapamaz hale geldik'

Suç duyurusunda bulunan Kemal Öz, haklarında açıkça bildiri dağıtılan isimleri iş yapamaz hale geldiğini vurguladı.

Tüm bu sebepler nedeniyle savcılığa Dikran Masis hakkında suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Öz, "Tehdit, hakaret, iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçlarından soruşturma yürütülmesini ve kamu davası açılmasını talep ettik." diye konuştu.

YORUMLAR
500
CHP'den SADAT hakkında suç duyurusu CHP'den SADAT hakkında suç duyurusu Hkp'den Cumhurbaşkanı'na 'Camilerimizi Yaktılar' Sözleri Nedeniyle Suç Duyurusu Hkp'den Cumhurbaşkanı'na 'Camilerimizi Yaktılar' Sözleri Nedeniyle Suç Duyurusu

Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Emlak Emlak zengini Dikran Masis hakkında kiracıları tehditten suç duyurusu - Son Dakika


Son Dakika
13:33 Kurbanlık için Bayburt'a götürülen iki inek sahibinin elinden kaçtı! Açık buldukları markete giren inekler reyonların arasında dolaştı
13:29 Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi geldi! Romain Saiss 2+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı
13:20 Dizisi Netflix'te yayınlanan Cem Yılmaz'dan şaşırtan Disney Plus paylaşımı: Sorun olursa ben buradayım
13:08 Yerdeki uçakla kavga eden alkollü vatandaş sitem etti: Daha uçamıyorsun bile
13:05 Oğullarının eve karne getirmesini bekleyen aile, ölüm haberini alınca yıkıldı: 11.sınıf öğrencisi Kartal 4.kattan düşerek can verdi
12:59 NASA'dan tarihe geçen keşif! Dünya'ya benzeyen iki kayalık gezegen keşfedildi
12:53 Hayat ona kabus oldu! Her hafta deri değiştiren yılan adamı görenler hayrete düşüyor
12:10 Tuvalet canlandırmasıyla akıllara kazınmıştı! Kızının ölümünde baş şüpheli olan anne kaldığı otelden kaçtı
11:46 Efsane boksör Mike Tyson'ın arı kostümlü görüntüleri sevenlerini şaşkına çevirdi!
11:37 Haftanın son gününde gram altının fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 14:01:18. #1.12#
SON DAKİKA: Emlak zengini Dikran Masis hakkında kiracıları tehditten suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement